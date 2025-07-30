Стало известно, где Ингулец будет проводить домашние матчи
Именно там «Ингулец» принимал визави, когда выступал в Первой лиге
2 августа в стартовом туре Первой лиги центральный поединок состоится в Петровом, где «Ингулец» будет выяснять отношения с «Буковиной».
Как стало известно Sport.ua, игра пройдет на стадионе «Ингулец», который соответствует требованиям проведения соревнований такого ранга. Именно там «Ингулец» принимал визави, когда выступал во втором по силе отечественном дивизионе.
Что касается новой «Арены Ингулец», то до сих пор нет акта ввода в эксплуатацию этого спортивного сооружения. По этой причине подопечные Василия Кобина вынуждены были в прошлом сезоне в УПЛ играть домашние матчи на полях соперников или в Александрии. И только когда будет документальное подтверждение выполненных работ, тогда представители Комитета по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ рассмотрят возможность использования «Арены Ингулец».
Ранее мы сообщали, что «Ингулец» нацелен сразу вернуться в элитный дивизион УПЛ.
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