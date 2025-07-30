Цыганков и Крапивцов сыграли один тайм. Жирона победила в товарищеской игре

30 июля состоялся контрольный поединок перед стартом нового сезона Ла Лиги между двумя испанскими клубами – «Жироной» и «Алавесом».

В стартовом составе «Жироны» вышли два украинских футболиста – вратарь Владислав Крапивцов и полузащитник Виктор Цыганков. Оба представителя Украины сыграли только первые 45 минут.

Победу в товарищеском матче одержала «Жирона», которая минимально обыграла соперника – 1:0.

Единственный гол на 43-й минуте забил Ясер Асприлья, при этом Цыганков принял участие в голевой атаке.

Контрольный поединок, 30 июля

«Олот» – «Жирона» – 0:1

Голы: Асприлья, 43