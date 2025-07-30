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Товарищеские матчи
Алавес
30.07.2025 19:15 – FT 0 : 1
Жирона
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Испания
30 июля 2025, 21:43 | Обновлено 30 июля 2025, 21:47
509
0

Цыганков и Крапивцов сыграли один тайм. Жирона победила в товарищеской игре

Каталонский клуб обыграл минимально «Алавес»

30 июля 2025, 21:43 | Обновлено 30 июля 2025, 21:47
509
0
Цыганков и Крапивцов сыграли один тайм. Жирона победила в товарищеской игре
ФК Жирона

30 июля состоялся контрольный поединок перед стартом нового сезона Ла Лиги между двумя испанскими клубами – «Жироной» и «Алавесом».

В стартовом составе «Жироны» вышли два украинских футболиста – вратарь Владислав Крапивцов и полузащитник Виктор Цыганков. Оба представителя Украины сыграли только первые 45 минут.

Победу в товарищеском матче одержала «Жирона», которая минимально обыграла соперника – 1:0.

Единственный гол на 43-й минуте забил Ясер Асприлья, при этом Цыганков принял участие в голевой атаке.

Контрольный поединок, 30 июля

«Олот» – «Жирона» – 0:1

Голы: Асприлья, 43

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товарищеские матчи Жирона чемпионат Испании по футболу учебно-тренировочные сборы Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Крапивцов Алавес
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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