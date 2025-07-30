Цыганков и Крапивцов сыграли один тайм. Жирона победила в товарищеской игре
Каталонский клуб обыграл минимально «Алавес»
30 июля состоялся контрольный поединок перед стартом нового сезона Ла Лиги между двумя испанскими клубами – «Жироной» и «Алавесом».
В стартовом составе «Жироны» вышли два украинских футболиста – вратарь Владислав Крапивцов и полузащитник Виктор Цыганков. Оба представителя Украины сыграли только первые 45 минут.
Победу в товарищеском матче одержала «Жирона», которая минимально обыграла соперника – 1:0.
Единственный гол на 43-й минуте забил Ясер Асприлья, при этом Цыганков принял участие в голевой атаке.
Контрольный поединок, 30 июля
«Олот» – «Жирона» – 0:1
Голы: Асприлья, 43
🏁 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟— Girona FC (@GironaFC) July 30, 2025
⚽️ Asprilla
🔴⚪️ #GironaAlavés pic.twitter.com/tgW4u6YXtC
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