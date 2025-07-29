30 июля на Кампо де Торремирона пройдет товарищеский матч, в котором Алавес встретится с Жироной. Поединок начнется в 19:15 по киевскому времени.

Алавес

Команда памятна многим своим выходом в финал Кубка УЕФА в 2001-м году и невероятными 4:5 в добавленное время с Ливерпулем. Но в целом она в основном или борется в Сегунде за возвращение в Ла Лигу, или пытается удержаться в элитном дивизионе. В последнее время неплохо удается последнее. С 2016-го только раз терялась прописка, но ее сразу же вернули. А в прошлой темпораде с десятью победами и 42 очками закончили на безопасном 15-м месте.

Денег в Витории, как обычно, нет. Но все равно Эдуардо Коудет получил летом нескольких довольно любопытных новичков - воспитанника Барселоны Аленью, Юссефа Энрикеса из Кастильи. Они не потянули уровень грандов, но пройденная парнями школа вполне может позволить им быть полезными на таком вот, более низком, уровне.

Жирона

Клуб может считаться наиболее успешным во всей международной франшизе Сити Груп, конечно же, исключая гранд из Манчестера. Позапрошлый сезон был в его исполнении настоящей, громкой сенсацией, прорывом: ноунейм из Каталонии на четвертый год выступлений на уровне Примеры, и на второй после возвращения туда, обгоняет Атлетико и становится третьим в итоговой таблице!

Прыжок выше головы обернулся похмельем 2024/2025, хотя, конечно, интересно, как бы все сложилось, не распродав лидеров, в том числе забивного Довбика. Без них команда вылетела из всех турниров, откуда только могла. Была угроза падения в Сегунду, но в концовке рядом побед Цыганков и компания ее нивелировали. Но, безусловно, впереди важная темпорада, в которой нужно показывать новый прогресс. Благо, что на этот раз таких пертурбаций состава уже не было.

Статистика личных встреч

У Жироны было две победы при ничьей. Но в прошлом сезоне она дома и этому сопернику проигрывала.

Прогноз

Букмекерские конторы оставляют шансы для обоих клубов. Тут обилия голов не ждем, ставя на тотал меньше 3,0 забитых мячей (коэффициент - 1,65).