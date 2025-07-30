От дронной атаки пострадал стадион, на котором будет играть клуб УПЛ

Накануне враг совершил очередную воздушную атаку на Кропивницкий. В результате «прилетов» смертоносных шахидов в городе были повреждены и разрушены многие здания, в том числе и памятники архитектуры. Среди объектов, пострадавших от ночного обстрела озверевших рашистов, есть также главная спортивная арена – стадион «Зирка» имени Станислава Берёзкина.

Как стало известно Sport.ua, в этом сооружении разбиты двери, окна, внутренняя отделка и средства освещения помещений. Осколки дрона от взрыва разлетелись почти по всему периметру стадиона, включая футбольный газон. Однако работники спортивного сооружения поспешили как можно быстрее собрать металлические элементы от вражеского шахеда, зачистив поле, на котором 8 августа должен сыграть свой дебютный матч в Премьер-лиге СК «Полтава». В этот день в рамках 2-го тура УПЛ подопечные Павла Матвийченко примут ровенский «Верес».

Именно стадион «Зирка» полтавский клуб заявил на сезон-2025/26 в качестве домашней арены.