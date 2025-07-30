ФОТО. Новичок УПЛ презентовал новую форму от украинского бренда

Новичок УПЛ, клуба Полтава, показал новую форму на свой премьерный сезон в элите. Экипировку будет изготавливать украинский бренд Arty Sport.

На футболках изображены известные полтавчанам локации – Белая беседка и Свято-Успенский кафедральный собор.

Команда, которая довольно неожиданно вышша из Первой лиги в элитный дивизион, свой путь в УПЛ начнет 1 августа выездным поединком против Руха.