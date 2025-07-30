Украина. Премьер лига30 июля 2025, 15:01 | Обновлено 30 июля 2025, 15:11
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ФОТО. Новичок УПЛ презентовал новую форму от украинского бренда
Полтава показала новую экипировку
30 июля 2025, 15:01 | Обновлено 30 июля 2025, 15:11
562
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Новичок УПЛ, клуба Полтава, показал новую форму на свой премьерный сезон в элите. Экипировку будет изготавливать украинский бренд Arty Sport.
На футболках изображены известные полтавчанам локации – Белая беседка и Свято-Успенский кафедральный собор.
Команда, которая довольно неожиданно вышша из Первой лиги в элитный дивизион, свой путь в УПЛ начнет 1 августа выездным поединком против Руха.
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