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  4. ФОТО. Новичок УПЛ презентовал новую форму от украинского бренда
Украина. Премьер лига
30 июля 2025, 15:01 | Обновлено 30 июля 2025, 15:11
562
2

ФОТО. Новичок УПЛ презентовал новую форму от украинского бренда

Полтава показала новую экипировку

30 июля 2025, 15:01 | Обновлено 30 июля 2025, 15:11
562
2
ФОТО. Новичок УПЛ презентовал новую форму от украинского бренда
ФК Полтава

Новичок УПЛ, клуба Полтава, показал новую форму на свой премьерный сезон в элите. Экипировку будет изготавливать украинский бренд Arty Sport.

На футболках изображены известные полтавчанам локации – Белая беседка и Свято-Успенский кафедральный собор.

Команда, которая довольно неожиданно вышша из Первой лиги в элитный дивизион, свой путь в УПЛ начнет 1 августа выездным поединком против Руха.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Rzechpospolita
Такі кольори, що їх із космосу буде видно  
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pecherytsja88
Біла альтанка? поьтрпєрвий? Полтава, де це?
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