За нападающего Барселоны готовят 60 миллионов евро

Испанский нападающий каталонской «Барселоны» Ферран Торрес привлекает внимание одного из клубов чемпионата Саудовской Аравии, сообщает jijantes.

По информации источника, один из клубов ближневосточного чемпионата намерен предложить за 25-летнего футболиста 60 миллионов евро, который будут выплачиваться на протяжении 3 лет. Клуб заплатит столько, сколько попросят «сине-гранатовые».

В прошедшем сезоне Ферран Торрес провел 45 матчей на клубном уровне в всех турнирах, в которых отличился 19 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Левандовски может покинуть «Барсу» из-за суперпредложения.