Огромная зарплата. Левандовски может покинуть Барсу из-за суперпредложения

Польский форвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски привлекает внимание клубом из чемпионата Саудовской Аравии, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, сразу несколько клубов с Ближнего Востока заинтересованы в подписании 36-летнего футболиста и уже связались с его окружением. Польский бомбардир может получить предложение с суперзарплатой.

«Барселона» не исключает возможности продажи игрока. Ханс-Дитер Флик будет рассчитывать на Роберта, но учитывая его возраст, будет давать ему меньше игрового времени.

В прошедшем сезоне Роберт Левандовски провел 52 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 42 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Левандовски возглавляет интересный бомбардирский рейтинг Ла Лиги.