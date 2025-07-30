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Испания
30 июля 2025, 18:31 | Обновлено 30 июля 2025, 19:46
2112
0

Огромная зарплата. Левандовски может покинуть Барсу из-за суперпредложения

Польским форвардом интересуются клубы из Саудовской Аравии

30 июля 2025, 18:31 | Обновлено 30 июля 2025, 19:46
2112
0
Огромная зарплата. Левандовски может покинуть Барсу из-за суперпредложения
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Польский форвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски привлекает внимание клубом из чемпионата Саудовской Аравии, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, сразу несколько клубов с Ближнего Востока заинтересованы в подписании 36-летнего футболиста и уже связались с его окружением. Польский бомбардир может получить предложение с суперзарплатой.

«Барселона» не исключает возможности продажи игрока. Ханс-Дитер Флик будет рассчитывать на Роберта, но учитывая его возраст, будет давать ему меньше игрового времени.

В прошедшем сезоне Роберт Левандовски провел 52 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 42 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Левандовски возглавляет интересный бомбардирский рейтинг Ла Лиги.

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Роберт Левандовски Барселона трансферы трансферы АПЛ чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Даниил Кирияка Источник: Mundo Deportivo
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