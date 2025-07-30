Огромная зарплата. Левандовски может покинуть Барсу из-за суперпредложения
Польским форвардом интересуются клубы из Саудовской Аравии
Польский форвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски привлекает внимание клубом из чемпионата Саудовской Аравии, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, сразу несколько клубов с Ближнего Востока заинтересованы в подписании 36-летнего футболиста и уже связались с его окружением. Польский бомбардир может получить предложение с суперзарплатой.
«Барселона» не исключает возможности продажи игрока. Ханс-Дитер Флик будет рассчитывать на Роберта, но учитывая его возраст, будет давать ему меньше игрового времени.
В прошедшем сезоне Роберт Левандовски провел 52 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 42 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что Левандовски возглавляет интересный бомбардирский рейтинг Ла Лиги.
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