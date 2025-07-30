Левандовски возглавляет интересный бомбардирский рейтинг Ла Лиги

16 августа «Барселона» сыграет первый матч Ла Лиги 2025/26 на выезде против «Мальорки».

36-летний нападающий «каталонцев» Роберт Левандовски возглавляет интересный бомбардирский рейтинг чемпионата Испании.

Поляк является одним из двух лучших бомбардиров Ла Лиги суммарно за 5 последних лет. Роберт Левандовски и Карим Бензема имеют в своем активе по 69 забитых мячей.

Топ-20 лучших бомбардиров Ла Лиги за последние 5 лет