Испания30 июля 2025, 12:39 |
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Левандовски возглавляет интересный бомбардирский рейтинг Ла Лиги
Нападающий «Барселоны» вместе с экс-игроком «Реала» забили больше всего голов за последние 5 лет
30 июля 2025, 12:39 |
258
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16 августа «Барселона» сыграет первый матч Ла Лиги 2025/26 на выезде против «Мальорки».
36-летний нападающий «каталонцев» Роберт Левандовски возглавляет интересный бомбардирский рейтинг чемпионата Испании.
Поляк является одним из двух лучших бомбардиров Ла Лиги суммарно за 5 последних лет. Роберт Левандовски и Карим Бензема имеют в своем активе по 69 забитых мячей.
Топ-20 лучших бомбардиров Ла Лиги за последние 5 лет
- 69 – Роберт Левандовски (Барселона)
- 69 – Карим Бензема (Реал)
- 65 – Анте Будимир (Осасуна)
- 63 – Яго Аспас (Сельта)
- 59 – Александер Серлот (Реал Сосьедад, Вильярреал, Атлетико)
- 56 – Винисиус Жуниор (Реал)
- 55 – Антуан Гризманн (Барселона, Атлетико)
- 52 – Герард Морено (Вильярреал)
- 51 – Хоселу (Алавес, Эспаньол, Реал)
- 47 – Юссеф Эн-Несири (Севилья)
- 47 – Борха Иглесиас (Бетис, Сельта)
- 43 – Анхель Корреа (Атлетико)
- 42 – Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад)
- 42 – Иньяки Уильямс (Атлетик)
- 40 – Хосе Моралес (Леванте, Вильярреал)
- 37 – Ойхан Сансет (Атлетик)
- 35 – Кике Гарсия (Эйбар, Осасуна, Алавес)
- 34 – Ведат Мурики (Мальорка)
- 34 – Борха Майорал (Хетафе)
- 34 – Энес Унал (Хетафе)
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