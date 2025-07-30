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  4. Левандовски возглавляет интересный бомбардирский рейтинг Ла Лиги
Испания
30 июля 2025, 12:39 |
258
0

Левандовски возглавляет интересный бомбардирский рейтинг Ла Лиги

Нападающий «Барселоны» вместе с экс-игроком «Реала» забили больше всего голов за последние 5 лет

30 июля 2025, 12:39 |
258
0
Левандовски возглавляет интересный бомбардирский рейтинг Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

16 августа «Барселона» сыграет первый матч Ла Лиги 2025/26 на выезде против «Мальорки».

36-летний нападающий «каталонцев» Роберт Левандовски возглавляет интересный бомбардирский рейтинг чемпионата Испании.

Поляк является одним из двух лучших бомбардиров Ла Лиги суммарно за 5 последних лет. Роберт Левандовски и Карим Бензема имеют в своем активе по 69 забитых мячей.

Топ-20 лучших бомбардиров Ла Лиги за последние 5 лет

  • 69 – Роберт Левандовски (Барселона)
  • 69 – Карим Бензема (Реал)
  • 65 – Анте Будимир (Осасуна)
  • 63 – Яго Аспас (Сельта)
  • 59 – Александер Серлот (Реал Сосьедад, Вильярреал, Атлетико)
  • 56 – Винисиус Жуниор (Реал)
  • 55 – Антуан Гризманн (Барселона, Атлетико)
  • 52 – Герард Морено (Вильярреал)
  • 51 – Хоселу (Алавес, Эспаньол, Реал)
  • 47 – Юссеф Эн-Несири (Севилья)
  • 47 – Борха Иглесиас (Бетис, Сельта)
  • 43 – Анхель Корреа (Атлетико)
  • 42 – Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад)
  • 42 – Иньяки Уильямс (Атлетик)
  • 40 – Хосе Моралес (Леванте, Вильярреал)
  • 37 – Ойхан Сансет (Атлетик)
  • 35 – Кике Гарсия (Эйбар, Осасуна, Алавес)
  • 34 – Ведат Мурики (Мальорка)
  • 34 – Борха Майорал (Хетафе)
  • 34 – Энес Унал (Хетафе)

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Роберт Левандовски Барселона Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу бомбардиры статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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