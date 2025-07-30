К Моуриньо. Экс-игрок Барселоны присоединится к Фенербахче

Португальский защитник Нелсон Семеду станет игроком «Фенербахче», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 31-летний футболист, ставший свободным агентом, присоединится к турецкому клубу. Последним клубом Семеду был «Вулверхэмптон». До английского клуба он защищал цвета «Барселоны».

В прошедшем сезоне Нелсон Семеду провел 38 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 5 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

Тренером «Фенербахче» является Жозе Моуриньо.

Ранее сообщалось о том, что известный игрок «ПСЖ» сменит клуб этим летом.