Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. К Моуриньо. Экс-игрок Барселоны присоединится к Фенербахче
Турция
30 июля 2025, 22:06 | Обновлено 30 июля 2025, 22:08
598
0

К Моуриньо. Экс-игрок Барселоны присоединится к Фенербахче

Нелсон Семеду присоединится к турецкому клубу

30 июля 2025, 22:06 | Обновлено 30 июля 2025, 22:08
598
0
К Моуриньо. Экс-игрок Барселоны присоединится к Фенербахче
Getty Images/Global Images Ukraine. Нелсон Семеду

Португальский защитник Нелсон Семеду станет игроком «Фенербахче», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 31-летний футболист, ставший свободным агентом, присоединится к турецкому клубу. Последним клубом Семеду был «Вулверхэмптон». До английского клуба он защищал цвета «Барселоны».

В прошедшем сезоне Нелсон Семеду провел 38 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 5 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

Тренером «Фенербахче» является Жозе Моуриньо.

Ранее сообщалось о том, что известный игрок «ПСЖ» сменит клуб этим летом.

По теме:
Ямаль или Дуэ? Сравнительная статистика лучших вундеркиндов современности
19-летний футболист гранда за серьезную сумму перейдет в Челси
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Карпат перешел к новичку УПЛ
Нелсон Семеду Барселона Вулверхэмптон Фенербахче трансферы Фабрицио Романо свободный агент
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

110 млн евро. Звезда сборной Украины примет участие в крупном трансфере
Футбол | 30 июля 2025, 09:02 7
110 млн евро. Звезда сборной Украины примет участие в крупном трансфере
110 млн евро. Звезда сборной Украины примет участие в крупном трансфере

Илья Забарный и Лукаc Шевалье присоединятся к «ПСЖ»

Йожеф САБО: «Скорости нет, ничего нет, просто ноль. Обидно»
Футбол | 30 июля 2025, 18:46 7
Йожеф САБО: «Скорости нет, ничего нет, просто ноль. Обидно»
Йожеф САБО: «Скорости нет, ничего нет, просто ноль. Обидно»

Известный тренер – о последнем матче киевлян в еврокубках

Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. С кем дальше сыграет Динамо?
Футбол | 30.07.2025, 06:23
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. С кем дальше сыграет Динамо?
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. С кем дальше сыграет Динамо?
Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Зинченко. Есть сумма
Футбол | 30.07.2025, 16:34
Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Зинченко. Есть сумма
Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Зинченко. Есть сумма
Стало известно, где Ингулец будет проводить домашние матчи
Футбол | 30.07.2025, 22:30
Стало известно, где Ингулец будет проводить домашние матчи
Стало известно, где Ингулец будет проводить домашние матчи
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
30.07.2025, 02:52
Бокс
Арда ТУРАН: «Я был поражен, когда пришел в Шахтер»
Арда ТУРАН: «Я был поражен, когда пришел в Шахтер»
29.07.2025, 07:33 2
Футбол
Самый богатый клуб отправил Реалу предложение по Лунину и получил ответ
Самый богатый клуб отправил Реалу предложение по Лунину и получил ответ
30.07.2025, 09:55 5
Футбол
Геликоптер обнаружил: признаков жизни не подает. Что случилось с Дальмайер?
Геликоптер обнаружил: признаков жизни не подает. Что случилось с Дальмайер?
29.07.2025, 20:29 7
Биатлон
Забарный отправляет на болота. Сафонов имеет неожиданную просьбу к ПСЖ
Забарный отправляет на болота. Сафонов имеет неожиданную просьбу к ПСЖ
29.07.2025, 22:25 21
Футбол
Промоутер: «Из-за этого было очень неприятно смотреть бой Усик – Дюбуа»
Промоутер: «Из-за этого было очень неприятно смотреть бой Усик – Дюбуа»
28.07.2025, 21:41
Бокс
Йожеф САБО: «Как их допустили к матчу с Динамо в ЛЧ? Это же не футбол»
Йожеф САБО: «Как их допустили к матчу с Динамо в ЛЧ? Это же не футбол»
30.07.2025, 15:40 58
Футбол
АНБЕР: «Боксерская организация лишит Усика титула, он должен уйти»
АНБЕР: «Боксерская организация лишит Усика титула, он должен уйти»
29.07.2025, 07:59 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем