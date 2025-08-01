Два богатых клуба из АПЛ пытаются убедить Реал продать Лунина

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб этим летом.

По информации английского портала Caughtoffside, к Лунину есть интерес со стороны двух клубов АПЛ – «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед». «Сороки» уже сделали первый шаг – предложили «Реалу» аренду игрока, но получили отказ. «Дьяволы» же, в свою очередь, не спешат и изучают возможность трансфера Лунина с финансовой стороны.

В прошлом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».

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