Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Два богатых клуба из АПЛ пытаются убедить Реал продать Лунина
Испания
01 августа 2025, 03:43 |
37
0

Два богатых клуба из АПЛ пытаются убедить Реал продать Лунина

Украинцем интересуются «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед»

01 августа 2025, 03:43 |
37
0
Два богатых клуба из АПЛ пытаются убедить Реал продать Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб этим летом.

По информации английского портала Caughtoffside, к Лунину есть интерес со стороны двух клубов АПЛ – «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед». «Сороки» уже сделали первый шаг – предложили «Реалу» аренду игрока, но получили отказ. «Дьяволы» же, в свою очередь, не спешат и изучают возможность трансфера Лунина с финансовой стороны.

В прошлом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».

По теме:
Звезда Реала: «Я стараюсь быть скромным и помнить, откуда я родом»
ФОТО. Жена Лунина впечатлила своим бюстом. Выставила напоказ
Вот и все! Романо дал важное обновление по трансферу Забарного в ПСЖ
чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Ньюкасл Манчестер Юнайтед
Дмитрий Олейник Источник: Caughtoffside
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоги Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары Q3 и соперник для Динамо
Футбол | 31 июля 2025, 06:23 36
Итоги Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары Q3 и соперник для Динамо
Итоги Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары Q3 и соперник для Динамо

Оппонентом киевского клуба будет кипрская команда Пафос

БЕЛЛЬЮ: «Этот боксер никогда не сдается, видели, что он сделал с Кличко?»
Бокс | 31 июля 2025, 09:40 2
БЕЛЛЬЮ: «Этот боксер никогда не сдается, видели, что он сделал с Кличко?»
БЕЛЛЬЮ: «Этот боксер никогда не сдается, видели, что он сделал с Кличко?»

Тони – об Энтони Джошуа

Помучались, но разгромили. Полесье уверенно обыграло Санта-Колому
Футбол | 31.07.2025, 20:54
Помучались, но разгромили. Полесье уверенно обыграло Санта-Колому
Помучались, но разгромили. Полесье уверенно обыграло Санта-Колому
Незаслуженное удаление сломало игру. Александрия вновь проиграла Партизану
Футбол | 31.07.2025, 23:55
Незаслуженное удаление сломало игру. Александрия вновь проиграла Партизану
Незаслуженное удаление сломало игру. Александрия вновь проиграла Партизану
ОФИЦИАЛЬНО. ЮКСА взяла в аренду защитника из УПЛ
Футбол | 01.08.2025, 03:39
ОФИЦИАЛЬНО. ЮКСА взяла в аренду защитника из УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. ЮКСА взяла в аренду защитника из УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Самый богатый клуб отправил Реалу предложение по Лунину и получил ответ
Самый богатый клуб отправил Реалу предложение по Лунину и получил ответ
30.07.2025, 09:55 6
Футбол
110 млн евро. Звезда сборной Украины примет участие в крупном трансфере
110 млн евро. Звезда сборной Украины примет участие в крупном трансфере
30.07.2025, 09:02 8
Футбол
Тренер Паркера отреагировал на то, что Усика обязали провести бой
Тренер Паркера отреагировал на то, что Усика обязали провести бой
30.07.2025, 00:40
Бокс
Ящик Андорры. Как Полесье подставило украинский футбол на край пропасти
Ящик Андорры. Как Полесье подставило украинский футбол на край пропасти
31.07.2025, 11:36 65
Футбол
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
30.07.2025, 02:52
Бокс
Известно, сколько клуб АПЛ дает Шахтеру за Ризныка. Вратарь принял решение
Известно, сколько клуб АПЛ дает Шахтеру за Ризныка. Вратарь принял решение
30.07.2025, 02:14 6
Футбол
Шакур Стивенсон объяснил, почему Усик разгромил Дюбуа в пятом раунде
Шакур Стивенсон объяснил, почему Усик разгромил Дюбуа в пятом раунде
30.07.2025, 04:45 1
Бокс
ВИДЕО. Лицо и реакция Екатерины Усик и Шевченко на нокаут в бою с Дюбуа
ВИДЕО. Лицо и реакция Екатерины Усик и Шевченко на нокаут в бою с Дюбуа
30.07.2025, 00:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем