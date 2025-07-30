Опубликован прогнозный посев ЧМ-2026. Попадет ли Украина в финальный раунд?

Аналитики Football Rankings опубликовали прогнозируемый посев для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026 по футболу.

Специалисты не видят сборную Украины в числе участников финальной стадии чемпионата мира.

Зона УЕФА имеет 16 путевок на ЧМ-2026. Эксперты прогнозируют, что от Европы на чемпионат мира попадут: Испания, Франция, Англия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Германия, Хорватия, Швейцария, Дания, Австрия, Норвегия, Италия, Турция, Сербия, Греция.

Сборная Украины сыграет в отборочной группе D с командами Франции, Исландии и Азербайджана.

Победитель группы выйдет на чемпионат мира напрямую, а команда, занявшая второе место, сыграет в плей-офф за дополнительные путевки.

Чемпионат мира 2026 года по футболу пройдет с участием 48 команд в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года.

🏆 ЧМ-2026 по футболу. Прогнозируемая разбивка на корзины перед жеребьевкой

Команды, выделенные жирным, уже получили путевки на ЧМ

🔹 Корзина 1: Мексика, США, Канада, Аргентина, Испания, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Германия

🔹 Корзина 2: Хорватия, Марокко, Колумбия, Уругвай, Япония, Швейцария, Сенегал, Иран, Дания, Австрия, Южная Корея, Австралия

🔹 Корзина 3: Эквадор, Панама, Норвегия, Египет, Алжир, Парагвай, Кот-д’Ивуар, Тунис, Коста-Рика, Камерун, Узбекистан, Южная Африка

🔹 Корзина 4: Саудовская Аравия, Ирак, Ямайка, Иордания, Гана, Новая Зеландия, Италия, Турция, Сербия, Греция, Венесуэла, ДР Конго

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