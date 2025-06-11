Кто попал на чемпионат мира 2026? Уже известны 13 сборных из 48

По состоянию на середину июня 2025 стали известны уже 13 сборных, которые досрочно гарантировали себе участие в финальном турнире чемпионата мира 2026 года.

Мундиаль впервые в истории примут сразу три страны – США, Канада и Мексика, а общее количество участников увеличится до 48.

Помимо трех хозяев, которые автоматически получили место в финальной части, еще 10 команд прошли отбор в своих конфедерациях.

В частности, Азию представят 6 сборных: Япония, Южная Корея, Иран, Австралия, Иордания и Узбекистан. Для последних двух это будет дебют на мировом первенстве. Австралия поедет на мундиаль в седьмой раз.

От Южной Америки на турнир квалифицировались Аргентина, Бразилия и Эквадор. Для пятикратных чемпионов мира ЧМ-2026 станет уже 23-м подряд, а сам турнир будет первым для них под руководством итальянца Карло Анчелотти. Эквадор же сыграет на пятом чемпионате мира в своей истории.

Единственным представителем Океании стала Новая Зеландия, которая выиграла региональный отбор. 10 июня Украина обыграла Новую Зеландию (2:1) на турнире Canadian Shield в канадском Торонто.

Финальная часть турнира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года, а действующим чемпионом является сборная Аргентины. Европейские и африканские сборные еще продолжают борьбу за путевки на мундиаль. Интересно, что сборная Украины из-за особенностей календаря еще даже не стартовала в отборе к ЧМ-2026.

Список команд, которые уже вышли на ЧМ-2026:

Хозяева: США, Канада, Мексика

Азия: Япония, Иран, Южная Корея, Австралия, Узбекистан, Иордания

Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Эквадор

Океания: Новая Зеландия

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