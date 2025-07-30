У Луческу произошла ужасная трагедия в его день рождения

Вчера, 29 июля, бывшему тренеру донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» Мирче Луческу исполнилось 80 лет.

Бывший тренер украинских грандов организовал для близкого окружения вечеринку, а уже после ее завершения узнал трагическую новость – умер его старший брат Нелу Луческу. Мирча очень тяжело воспринял эту новость. Большинство людей, посетивших мероприятие, знали о смерти брата Луческу, но решили сообщить ему об этом позже.

Ранее главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу на свое 80-летие пообещал устроить громкое празднование следующего юбилея.