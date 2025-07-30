Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У Луческу произошла ужасная трагедия в его день рождения
Украина. Премьер лига
30 июля 2025, 20:21 | Обновлено 30 июля 2025, 20:43
2845
0

У Луческу произошла ужасная трагедия в его день рождения

У тренера умер брат

30 июля 2025, 20:21 | Обновлено 30 июля 2025, 20:43
2845
0
У Луческу произошла ужасная трагедия в его день рождения
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Вчера, 29 июля, бывшему тренеру донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» Мирче Луческу исполнилось 80 лет.

Бывший тренер украинских грандов организовал для близкого окружения вечеринку, а уже после ее завершения узнал трагическую новость – умер его старший брат Нелу Луческу. Мирча очень тяжело воспринял эту новость. Большинство людей, посетивших мероприятие, знали о смерти брата Луческу, но решили сообщить ему об этом позже.

Ранее главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу на свое 80-летие пообещал устроить громкое празднование следующего юбилея.

По теме:
ВИДЕО. В Индии во время игры в бадминтон скончался 25-летний парень
Йоханнес Бё отдал дань уважения Дальмайер после ее трагической смерти
Умер легендарный экс-тренер братьев Кличко, который тренировал Холифилда
Мирча Луческу смерть день рождения
Дмитрий Олейник Источник: Fanatik.ro
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Партизан – Александрия. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Футбол | 30 июля 2025, 14:29 8
Партизан – Александрия. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Партизан – Александрия. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций

Поединок Q2 еврокубка состоится 31 июля и начнется в 22:00 по Киеву

АНБЕР: «Это опасные соперники для Усика. Здесь уже нет фаворита»
Бокс | 30 июля 2025, 09:22 5
АНБЕР: «Это опасные соперники для Усика. Здесь уже нет фаворита»
АНБЕР: «Это опасные соперники для Усика. Здесь уже нет фаворита»

Катмен – о наследии Александра

110 млн евро. Звезда сборной Украины примет участие в крупном трансфере
Футбол | 30.07.2025, 09:02
110 млн евро. Звезда сборной Украины примет участие в крупном трансфере
110 млн евро. Звезда сборной Украины примет участие в крупном трансфере
Нападающий сборной Украины удивил клуб своим решением
Футбол | 30.07.2025, 20:15
Нападающий сборной Украины удивил клуб своим решением
Нападающий сборной Украины удивил клуб своим решением
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Бокс | 30.07.2025, 02:52
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забарный отправляет на болота. Сафонов имеет неожиданную просьбу к ПСЖ
Забарный отправляет на болота. Сафонов имеет неожиданную просьбу к ПСЖ
29.07.2025, 22:25 21
Футбол
Шахтер сообщил, где будет проведена телетрансляция матча ЛЕ с Бешикташем
Шахтер сообщил, где будет проведена телетрансляция матча ЛЕ с Бешикташем
29.07.2025, 03:47 7
Футбол
Рой Джонс назвал боксера, который победил бы Усика
Рой Джонс назвал боксера, который победил бы Усика
29.07.2025, 00:44 6
Бокс
Арда ТУРАН: «Я был поражен, когда пришел в Шахтер»
Арда ТУРАН: «Я был поражен, когда пришел в Шахтер»
29.07.2025, 07:33 2
Футбол
Самый богатый клуб отправил Реалу предложение по Лунину и получил ответ
Самый богатый клуб отправил Реалу предложение по Лунину и получил ответ
30.07.2025, 09:55 5
Футбол
Обновлен рейтинг сильнейших боксеров современности. На каком месте Усик?
Обновлен рейтинг сильнейших боксеров современности. На каком месте Усик?
30.07.2025, 10:54 1
Бокс
Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер найдена мертвой
Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер найдена мертвой
30.07.2025, 15:52
Биатлон
ВИДЕО 18+. Блогер показал, чем занимается Мудрик во время дисквалификации
ВИДЕО 18+. Блогер показал, чем занимается Мудрик во время дисквалификации
29.07.2025, 22:34 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем