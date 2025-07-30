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Лига конференций
Спарта Прага
31.07.2025 21:00 - : -
Актобе
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Лига конференций
30 июля 2025, 19:38 |
10
0

Спарта – Актобе. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций

Матч начнется 31 июля в 21:00 по Киеву

30 июля 2025, 19:38 |
10
0
Спарта – Актобе. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Спарта Прага

В четверг, 31 июля состоится ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между чешской «Спартой» и казахским «Актобе». По киевскому времени игра начнется в 21:00. Первый поединок завершился победой «Актобе» со счетом 1:2.

Спарта Прага

В прошлом сезоне «Спарту» занесло на 4-е место турнирной таблицы чемпионата Чехии, хотя перед этим коллектив дважды подряд побеждал в этих соревнованиях. За 35 игр лиги команда завоевала 63 очка и опередила «Яблонец» благодаря лучшей разнице забитых/пропущенных голов. Также «Спарта» дошла до финала кубка страны, но там потерпела поражение в матче против «Сигмы» со счетом 1:3. В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов клуб набрал 4 очка за 8 игр 1-го этапа, занял 31-ю строчку таблицы и вылетел из турнира.

Актобе

В текущем сезоне Премьер-лиги Казахстана после 17 поединков клуб имеет 33 балла на счету и находится на 4 месте таблицы, отставая от лидера на 7 очков (однако у «Актобе» есть игра в запасе). Но в кубке команда выступила неудачно, вылетев на стадии 1/8 финала после минимального поражения в игре с «Женисом». В 1-м квалификационном раунде Лиги Европы казахи потерпели поражение против «Легии» с общим счетом 2:0.

Личные встречи

Кроме матча на прошлой неделе, коллективы никогда не встречались в очных поединках.

Интересные факты

  • В последних 10 домашних играх «Спарта» одержала 7 побед, 1 раз сыграла вничью и дважды терпела поражение.
  • У «Актобе» лучшая оборона в текущем сезоне чемпионата Казахстана – за 17 поединков команда пропустила 12 голов.
  • В предыдущих 5 выездных поединках «Актобе» одержали 2 победы, 1 раз сыграли вничью и дважды проиграли.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.55.

Прогноз Sport.ua
Спарта Прага
31 июля 2025 -
21:00
Актобе
Тотал больше 2.5 1.55 Сделать ставку

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Спарта Прага Актобе прогнозы прогнозы на футбол Лига конференций
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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