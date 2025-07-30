Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Карпаты показали новую форму на сезон 2025/26
Украина. Премьер лига
30 июля 2025, 19:43 |
230
0

ВИДЕО. Карпаты показали новую форму на сезон 2025/26

Домашняя форма оформлена в традиционных «зелено-белых» цветах

30 июля 2025, 19:43 |
230
0
ВИДЕО. Карпаты показали новую форму на сезон 2025/26
ФК Карпаты

Пресс-служба львовских «Карпат» показала, как будет выглядеть форма команды на сезон 2025/26.

Домашний комплект формы будет оформлен в традиционных для клуба цветах – зеленом и белом. А вот выездной комплект оформлен уже в красных цветах.

В сезоне 2024/25 «Карпаты» набрали в УПЛ 46 очков и заняли в турнирной таблице украинского чемпионата шестое место.

Ранее клуб УПЛ «Карпаты» на днях подписал вингера Пауло Витора, который стал одним из немногих новичков львовской команды этим летом. Тренер Владислав Лупашко подчеркнул сложность подписания новых игроков.

По теме:
«Команда прогрессирует». Мединский – про предстоящий сезон УПЛ
КВАРЦЯНЫЙ: «Суркис может сказать Шовковскому: «Не забывай, кто это такой»
ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал полузащитника-легионера
Карпаты Львов игровая форма сборная Украины по футболу Украинская Премьер-лига видео
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. С кем дальше сыграет Динамо?
Футбол | 30 июля 2025, 06:23 4
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. С кем дальше сыграет Динамо?
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. С кем дальше сыграет Динамо?

Соперником столичного клуба станет кипрский Пафос или Маккаби Тель-Авив

Йожеф САБО: «Скорости нет, ничего нет, просто ноль. Обидно»
Футбол | 30 июля 2025, 18:46 1
Йожеф САБО: «Скорости нет, ничего нет, просто ноль. Обидно»
Йожеф САБО: «Скорости нет, ничего нет, просто ноль. Обидно»

Известный тренер – о последнем матче киевлян в еврокубках

Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Зинченко. Есть сумма
Футбол | 30.07.2025, 16:34
Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Зинченко. Есть сумма
Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Зинченко. Есть сумма
110 млн евро. Звезда сборной Украины примет участие в крупном трансфере
Футбол | 30.07.2025, 09:02
110 млн евро. Звезда сборной Украины примет участие в крупном трансфере
110 млн евро. Звезда сборной Украины примет участие в крупном трансфере
Кто в лидерах? Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Футбол | 30.07.2025, 14:20
Кто в лидерах? Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Кто в лидерах? Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Арда ТУРАН: «Я был поражен, когда пришел в Шахтер»
Арда ТУРАН: «Я был поражен, когда пришел в Шахтер»
29.07.2025, 07:33 2
Футбол
Конец трансферной саги. Зинченко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Конец трансферной саги. Зинченко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
29.07.2025, 09:40 10
Футбол
Йожеф САБО: «Как их допустили к матчу с Динамо в ЛЧ? Это же не футбол»
Йожеф САБО: «Как их допустили к матчу с Динамо в ЛЧ? Это же не футбол»
30.07.2025, 15:40 51
Футбол
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
28.07.2025, 18:58 4
Футбол
Рой Джонс назвал боксера, который победил бы Усика
Рой Джонс назвал боксера, который победил бы Усика
29.07.2025, 00:44 6
Бокс
АНБЕР: «Это опасные соперники для Усика. Здесь уже нет фаворита»
АНБЕР: «Это опасные соперники для Усика. Здесь уже нет фаворита»
30.07.2025, 09:22 4
Бокс
Уайт объяснил, почему Дюбуа не смог подняться после последнего удара Усика
Уайт объяснил, почему Дюбуа не смог подняться после последнего удара Усика
28.07.2025, 22:54 4
Бокс
Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер найдена мертвой
Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер найдена мертвой
30.07.2025, 15:52
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем