ВИДЕО. Карпаты показали новую форму на сезон 2025/26

Пресс-служба львовских «Карпат» показала, как будет выглядеть форма команды на сезон 2025/26.

Домашний комплект формы будет оформлен в традиционных для клуба цветах – зеленом и белом. А вот выездной комплект оформлен уже в красных цветах.

В сезоне 2024/25 «Карпаты» набрали в УПЛ 46 очков и заняли в турнирной таблице украинского чемпионата шестое место.

Ранее клуб УПЛ «Карпаты» на днях подписал вингера Пауло Витора, который стал одним из немногих новичков львовской команды этим летом. Тренер Владислав Лупашко подчеркнул сложность подписания новых игроков.