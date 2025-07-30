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Италия
30 июля 2025, 19:34 | Обновлено 30 июля 2025, 19:35
320
0

Пополнение для Довбика и Ко. Рома нацелилась на топ-таланта Ман Сити

Клаудио Эчеверри привлекает внимание итальянского клуба

30 июля 2025, 19:34 | Обновлено 30 июля 2025, 19:35
320
0
Пополнение для Довбика и Ко. Рома нацелилась на топ-таланта Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Эчеверри

Аргентинский полузащитник «Манчестер Сити» Клаудио Эчеверри привлекает внимание римской «Ромы», сообщает Tutto Sport.

По информации источника, римский клуб намерен арендовать 18-летнего таланта английского гранда. Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола в предстоящем сезоне не особо рассчитывает на Эчеверри. «Волки» хотят, что бы в сделку была включена опций выкупа.

В прошедшем сезоне Клаудио Эчеверри уже успел провести 3 матча в составе «Манчестер Сити», в которых отличился 1 забитым мячом в рамках клубного чемпионата мира. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Моуриньо хочет звездного украинца.

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Клаудио Эчеверри Пеп Гвардиола Рома Рим Артем Довбик Манчестер Сити аренда игрока трансферы АПЛ трансферы трансферы Серии A
Даниил Кирияка Источник: Tuttosport
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