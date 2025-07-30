Пополнение для Довбика и Ко. Рома нацелилась на топ-таланта Ман Сити

Аргентинский полузащитник «Манчестер Сити» Клаудио Эчеверри привлекает внимание римской «Ромы», сообщает Tutto Sport.

По информации источника, римский клуб намерен арендовать 18-летнего таланта английского гранда. Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола в предстоящем сезоне не особо рассчитывает на Эчеверри. «Волки» хотят, что бы в сделку была включена опций выкупа.

В прошедшем сезоне Клаудио Эчеверри уже успел провести 3 матча в составе «Манчестер Сити», в которых отличился 1 забитым мячом в рамках клубного чемпионата мира. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Моуриньо хочет звездного украинца.