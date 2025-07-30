Арне СЛОТ: «В этом году АПЛ будет еще сильнее, нужно быть готовыми»

«Ливерпуль» завершил предсезонное турне в Азии победой над японским клубом «Йокогама Маринос». Главный тренер команды Арне Слот рассказал о готовности команды к чемпионату и о самой игре.

О матче и игре команды

Это была хорошая игра против соперника, который уже находится в разгар сезона и привык к местным условиям. Они сделали игру интенсивной и это то, что мы ищем в предсезонье – команды, которые могут достойно противостоять нам. «Йокогама» была именно такой. Я увидел несколько положительных моментов. Например, мы смогли вернуться в игру после проигрывания 0:1 – это мы делали много раз в прошлом сезоне. Также выходившие из скамьи игроки существенно повлияли на ход матча.

Было несколько очень хороших эпизодов в построении атак, но и в пропущенном голе, и в большом шансе соперника в первом тайме я увидел, что нам нужно больше работать в таких моментах, скорее возвращаться в защиту. То же произошло и в матче с «Миланом». Возможно, причина в тяжелых тренировках или жаре – но нам точно нужно улучшить эти аспекты перед игрой с «Атлетиком» из Бильбао.

Об игре Нгукмоа

Как я уже говорил, не только он повлиял на игру – Трей Ньони, еще один юный игрок, тоже забил гол после передачи Жереми Фримпонга. В первом голе большую роль сыграл Кертис Джонс, отобравший мяч в центре поля. Рио снова продемонстрировал свое качество – и это приятно для нас, ведь у нас много хороших игроков.

Но когда классные игроки появляются из Академии – это всегда прибавляет энергии команде. Приятно видеть, как ребята в 16–18 лет уже влияют на игру. Был момент, когда он должен был отдать пас на Маку (Алексиса Мак Аллистера) или Кертиса, так что есть и вещи, которым ему еще предстоит учиться. Но если в 16 лет ты можешь влиять на игру так, как он – это точно заслуживает похвалы.

О «Йокогаме Маринос»

Я не знаю все детали, но слышал, что они сменили тренера и выиграли предварительную игру со счётом 3:0. Если посмотреть, как они играли сегодня – я не удивлен. Они хорошо организованы, особенно в игре без мяча, интенсивны, и игроки действительно хотят выигрывать единоборства. Мне очень нравится. Я предпочитаю команды, которые выходят из обороны через пас, а не просто выбивают мяч вперед – но если играешь против «Ливерпуля», такое решение вполне понятно. Если они продолжат работать в том же духе, точно поднимутся в таблице.

Знает ли команда, кто будет новым вице-капитаном

Команда еще не знает. Но я уже поговорил с теми, с кем нужно, и тот, кто станет вицекапитоном, уже в курсе. Все любят иметь лидеров в команде, хотя в современном футболе это уже не так распространено. Мне посчастливилось иметь нескольких опытных игроков, которые не только имеют опыт, но и хорошо понимают игру, могут быть голосом на поле и в раздевалке. Это очень полезно.

Сложно что-либо говорить наверняка – сейчас начало августа, впереди еще месяц, а в футболе за месяц может произойти все, что угодно. Так что увидим. Сначала мы возвращаемся домой, а на следующей неделе играем на «Энфилде». Хотя мне здесь очень понравилось – уважение болельщиков, то, как нас встречали, их количество – но скажу честно: газон на «Энфилде» значительно лучше, чем на двух последних стадионах, где мы играли!

О выходе Ватару Эндо на поле

Я выпустил Ватару Эндо перед перерывом, потому что считаю, что он это заслужил больше, чем кто-либо другой – за ту роль, которую он исполнил в прошлом сезоне, когда мы выиграли лигу. Все говорили о Салахе, Диасе, Гакпо, ван Дейке… все эти большие имена, которые убивали. Но почти никто не замечал, как хорошо себя вели те игроки, которые не всегда выходили на поле. Вата – лучший пример тому.

Неважно, сколько минут мы ему давали – одну, две, пять, десять – он всегда был готов помочь команде. И это одна из главных причин нашей победы в чемпионате. Он вполне заслуживал овации от японских болельщиков сегодня. Если я помог ему, отдав капитанскую повязку, – отлично, потому что он этого достоин.

Позволяет ли себе оглядываться на достижения в «Ливерпуле», или полностью сосредоточен на следующем вызове

Я, конечно, думаю о будущем, но и понимаю, чего мы достигли. У меня был долгий отпуск – пять или шесть недель – и поскольку мы досрочно выиграли лигу, я имел возможность ею насладиться. Но с момента, когда мы снова собрались, началась подготовка к новому сезону. Вы можете наслаждаться прошлым, а мы уже готовимся к следующему вызову. Так что нет времени оглядываться – полная концентрация на новом сезоне.

В прошлом сезоне уже было тяжело, но если посмотреть, что сейчас делают клубы АПЛ – лига станет еще сильнее. Мы должны быть готовы. Я полностью сосредоточен на этом в последние несколько недель. Мы прогрессируем, но я не забыл, как в прошлом сезоне мы поехали на «Уэмбли» и смотрели, как трофей поднимал «Ньюкасл». Через две недели мы снова там. Я надеюсь, что на этот раз мы покажем другое лицо в Суперкубке, чем в финале Кубка лиги.