В матче Ливерпуль – Йокогама Маринас побили рекорд посещаемости

30 июля японский коллектив «Йокогама Маринос» встречался с английским «Ливерпулем» в турнире J. League World Challenge.

Известность английской команды помогла установить новый рекорд посещаемости за всю историю матчей J.League World Challenge.

Матч на стадионе «Ниссан» посетили 67 тысяч 32 болельщика.

«Ливерпуль» выиграл со счетом 3:1.

В 2017 году матч J.League World Challenge собрал 58 тысяч 327 болельщиков, а встречались «Урава Ред Даймондс» и дортмундская «Борусия» (2:3).

Матч между «Кашима Антлерс» и «Севильей» (0:2) пришло посмотреть только 28 тысяч 308 болельщиков.

«Кавасаки Фронтале» в 2019 году встречался с «Челси» (1:0). Но игра собрала на стадионе 61 тысячу 12 зрителей.

В 2023 году «Иокогама Маринос» встречался с «Манчестер Сити» (3:5). Тогда стадион приехала 61 тысяча 618 человек.

Прошлый год собрал 54 тысячи 255 зрителей в матче Виссел Кобе и Тоттенхэм.