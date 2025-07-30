Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, почему трансфер Забарного в ПСЖ до сих пор не состоялся
Франция
30 июля 2025, 19:24 |
1028
1

Стало известно, почему трансфер Забарного в ПСЖ до сих пор не состоялся

Клубам осталось согласовать систему бонусов

30 июля 2025, 19:24 |
1028
1
Стало известно, почему трансфер Забарного в ПСЖ до сих пор не состоялся
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний футболист сборной Украины и английского «Борнмута» центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира. Главным фаворитом украинца является «ПСЖ».

По информации французского журналиста Фабриса Гокинса из издания RMC, благодаря бонусам, включенным в новое предложение «ПСЖ» для «Борнмута» по трансферу Ильи, расхождение между клубами сократилось до менее чем 5 миллионов евро.

Однако «Борнмут» все равно не удовлетворяет предложение «ПСЖ» и соглашения пока не достигнуто. Клубам осталось согласовать систему бонусов – все находится на финальном этапе.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.

По теме:
Сандерленд нацелился на форварда Челси. Переговоры идут
Пополнение для Довбика и Ко. Рома нацелилась на топ-таланта Ман Сити
Известный игрок ПСЖ сменит клуб этим летом. Романо подтвердил
трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный
Дмитрий Олейник Источник: RMC Sport
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный отправляет на болота. Сафонов имеет неожиданную просьбу к ПСЖ
Футбол | 29 июля 2025, 22:25 19
Забарный отправляет на болота. Сафонов имеет неожиданную просьбу к ПСЖ
Забарный отправляет на болота. Сафонов имеет неожиданную просьбу к ПСЖ

Российский вратарь хочет вернуться в страну-агрессорку

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги объявил о переходе игрока к новичка УПЛ
Футбол | 30 июля 2025, 18:39 0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги объявил о переходе игрока к новичка УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги объявил о переходе игрока к новичка УПЛ

«Левый Берег» попрощался с Богданом Кобзарем

110 млн евро. Звезда сборной Украины примет участие в крупном трансфере
Футбол | 30.07.2025, 09:02
110 млн евро. Звезда сборной Украины примет участие в крупном трансфере
110 млн евро. Звезда сборной Украины примет участие в крупном трансфере
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария оформила один из самых дорогих трансферов в истории
Футбол | 30.07.2025, 11:13
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария оформила один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария оформила один из самых дорогих трансферов в истории
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Бокс | 30.07.2025, 02:52
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Andromed
та стільки зусиль було прикладено для цього трансферу, сумніваюсь що якісь 5 млн не дадуть йому відбутися
Ответить
0
Популярные новости
Шахтер сообщил, где будет проведена телетрансляция матча ЛЕ с Бешикташем
Шахтер сообщил, где будет проведена телетрансляция матча ЛЕ с Бешикташем
29.07.2025, 03:47 7
Футбол
АНБЕР: «Это опасные соперники для Усика. Здесь уже нет фаворита»
АНБЕР: «Это опасные соперники для Усика. Здесь уже нет фаворита»
30.07.2025, 09:22 4
Бокс
Уайт объяснил, почему Дюбуа не смог подняться после последнего удара Усика
Уайт объяснил, почему Дюбуа не смог подняться после последнего удара Усика
28.07.2025, 22:54 4
Бокс
Кто в лидерах? Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Кто в лидерах? Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
30.07.2025, 14:20
Футбол
Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер найдена мертвой
Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер найдена мертвой
30.07.2025, 15:52
Биатлон
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
28.07.2025, 18:58 4
Футбол
Уверенная точка. Динамо и во втором матче разгромило Хамрун Спартанс
Уверенная точка. Динамо и во втором матче разгромило Хамрун Спартанс
29.07.2025, 22:52 215
Футбол
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
29.07.2025, 11:33 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем