Стало известно, почему трансфер Забарного в ПСЖ до сих пор не состоялся

22-летний футболист сборной Украины и английского «Борнмута» центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира. Главным фаворитом украинца является «ПСЖ».

По информации французского журналиста Фабриса Гокинса из издания RMC, благодаря бонусам, включенным в новое предложение «ПСЖ» для «Борнмута» по трансферу Ильи, расхождение между клубами сократилось до менее чем 5 миллионов евро.

Однако «Борнмут» все равно не удовлетворяет предложение «ПСЖ» и соглашения пока не достигнуто. Клубам осталось согласовать систему бонусов – все находится на финальном этапе.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.