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Лига конференций
ФК Санта-Колома
31.07.2025 19:00 - : -
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
31 июля 2025, 07:50 |
67
0

Санта-Колома – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 июля в 19:00 состоится матч второго раунда квалификации ЛК

31 июля 2025, 07:50 |
67
0
Санта-Колома – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Колаж Sport.ua. Руслан Ротань

31 июля в 19:00 пройдет ответный матч второго раунда между командами Санта-Колома (Андрора) и Полесья (Украина).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды встречаются на стадионе Estadi de la FAF в Энкампе. Житомирская команда в первом матче сенсационно уступила со счетом 1:2.

Несмотря на поражение в первом матче, у подопечных Руслана Ротаня есть хорошие шансы на проход.

Победитель противостояния выйдет в Q3 Лиги конференций, где соперником будет победитель пары "Пакш" (Венгрия) - "Марибор" (Словения) (1:0 после первого матча)

Где смотреть онлайн матч отбора в Лигу конференций Санта-Колома – Полесье

Видеотрансляцию матча производит видеосервис Kyivstar TV.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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