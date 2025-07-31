ФК Санта-Колома

Санта-Колома – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
31 июля в 19:00 состоится матч второго раунда квалификации ЛК
31 июля в 19:00 пройдет ответный матч второго раунда между командами Санта-Колома (Андрора) и Полесья (Украина).
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Команды встречаются на стадионе Estadi de la FAF в Энкампе. Житомирская команда в первом матче сенсационно уступила со счетом 1:2.
Несмотря на поражение в первом матче, у подопечных Руслана Ротаня есть хорошие шансы на проход.
Победитель противостояния выйдет в Q3 Лиги конференций, где соперником будет победитель пары "Пакш" (Венгрия) - "Марибор" (Словения) (1:0 после первого матча)
Где смотреть онлайн матч отбора в Лигу конференций Санта-Колома – Полесье
Видеотрансляцию матча производит видеосервис Kyivstar TV.
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