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  4. Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель
Англия
31 июля 2025, 00:28 |
1264
6

Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель

Илья не хочет играть за «Тоттенхэм»

31 июля 2025, 00:28 |
1264
6
Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний футболист сборной Украины и английского «Борнмута» центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира. Главным фаворитом на украинца является «ПСЖ».

По информации французского журналиста Фабриса Гокинса из издания RMC, на Илью также претендует «Тоттенхэм», который готов уже и сейчас выложить за игрока желаемые «Борнмутом» 70 миллионов евро. Однако проблема в том, что Илья категорически против перехода в «Тоттенхэм» и хочет играть за «ПСЖ».

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.

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Илья Забарный трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 трансферы Борнмут ПСЖ Тоттенхэм
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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Комментарии 6
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Перший Серед Рівних
Дуже хоче до росіянина.
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-1
pmelnik7788
Розказую для вас бідолаг знов(мене замінусували минулого разу). Бормут хоче 50, все інше вирішуйте з Динамо
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-1
Оберст
Почему? В Тоттенхеме нет сафонова?
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-1
Перший Серед Рівних
Я ж кажу, він хоче в ПСЖ і йому пофіг, якби навіть там грало хоч 10 росіян. Про те, що він там якісь умови ставить, типу не перейде поки там буде росіянин - це просто сміх, це фантазії патріотів і українських журналістів і намагання видати за дійсне те, чого нема.
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-4
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