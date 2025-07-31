Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель

22-летний футболист сборной Украины и английского «Борнмута» центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира. Главным фаворитом на украинца является «ПСЖ».

По информации французского журналиста Фабриса Гокинса из издания RMC, на Илью также претендует «Тоттенхэм», который готов уже и сейчас выложить за игрока желаемые «Борнмутом» 70 миллионов евро. Однако проблема в том, что Илья категорически против перехода в «Тоттенхэм» и хочет играть за «ПСЖ».

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.