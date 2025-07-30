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  4. Новое имя среди рекордсменов. Самые дорогие продажи в истории Ливерпуля
Англия
30 июля 2025, 15:38 |
398
0

Новое имя среди рекордсменов. Самые дорогие продажи в истории Ливерпуля

Луис Диас стал игроком мюнхенской «Баварии»

30 июля 2025, 15:38 |
398
0
Новое имя среди рекордсменов. Самые дорогие продажи в истории Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Диас

Колумбийский нападающий Луис Диас официально стал игроком мюнхенской «Баварии». Сумма трансфера составила 70 млн евро.

В связи с этим известный портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих продаж в истории «Ливерпуля», где Диас занял третье место.

Выше колумбийца расположились лишь уругваец Луис Суарес (81.7 млн) и бразилец Филиппе Коутиньо (135 млн), которых в свое время приобрела испанская «Барселона».

В пятерку лидеров рейтинга также вошли англичанин Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», 63.7 млн) и испанец Фернандо Торрес («Челси», 58.5 млн).

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Ливерпуль трансферы АПЛ Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу финансы Бавария Луис Диас Transfermarkt Луис Суарес Филиппе Коутиньо Фернандо Торрес Рахим Стерлинг
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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