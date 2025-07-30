Новое имя среди рекордсменов. Самые дорогие продажи в истории Ливерпуля

Колумбийский нападающий Луис Диас официально стал игроком мюнхенской «Баварии». Сумма трансфера составила 70 млн евро.

В связи с этим известный портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих продаж в истории «Ливерпуля», где Диас занял третье место.

Выше колумбийца расположились лишь уругваец Луис Суарес (81.7 млн) и бразилец Филиппе Коутиньо (135 млн), которых в свое время приобрела испанская «Барселона».

В пятерку лидеров рейтинга также вошли англичанин Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», 63.7 млн) и испанец Фернандо Торрес («Челси», 58.5 млн).