Луис Диас стал третьей самой дорогой покупкой Баварии в истории
Кто были первыми двумя самыми дорогими трансферами мюнхенцев?
Луис Диас официально стал игроком мюнхенской «Баварии». Немецкий клуб заплатил «Ливерпулю» за колумбийца ориентировочно 70 млн евро.
Колумбиец стал третьей самой дорогой покупкой «Баварии» за всю историю.
Рекордсменом продолжает быть Гарри Кейн, которого «баварцы» приобрели за 95 млн евро.
Топ-10 самых дорогих покупок Баварии
- 95 млн евро – Гарри Кейн (2023/24, из Тоттенхэма)
- 80 млн евро – Лукас Эрнандес (2019/20, из Атлетико)
- 70 млн евро – Луис Диас (2025/26, из Ливерпуля)
- 67 млн евро – Маттис де Лигт (2022/23, из Ювентуса)
- 53 млн евро – Майкл Олисе (2024/25, из Кристал Пэлас)
- 51 млн евро – Жоау Палинья (2024/25, из Фулхэма)
- 50 млн евро – Ким Мин Чжэ (2023/24, из Наполи)
- 49 млн евро – Лерой Сане (2020/21, из Манчестер Сити)
- 42.5 млн евро – Дайо Упомекано (2021/22, из РБ Лейпциг)
- 41.5 млн евро – Корентен Толиссо (2017/18, из Лиона)
Es ist offiziell! Der FC Bayern hat Luis Díaz zum drittteuersten Neuzugang in der Klubhistorie gemacht! ✅ 🇨🇴— Transfermarkt (@Transfermarkt) July 30, 2025
Alle Infos: https://t.co/9IJ8GwMdMS pic.twitter.com/O8AfSrn9fc
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