Динамо впервые с 2014 года одержало три сухие победы подряд в еврокубках

В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское «Динамо» победило мальтийский «Хамрун Спартанс» со счетом 3:0.

Киевляне уже третий матч подряд в еврокубках закончили победой без пропущенных мячей.

Последние три матча Динамо в еврокубках

2025: ЛЕ, Динамо – РФШ 1:0

2025: ЛЧ, Хамрун Спартанс – Динамо 0:3

2025: ЛЧ, Динамо – Хамрун Спартанс 3:0

В последний раз «Динамо» выигрывало три еврокубковых матча подряд без пропущенных мячей еще в 2014 году (ЛЕ, «Динамо» – «Ольборг» 2:0; ЛЕ, «Динамо» – «Риу Аве» 2:0; ЛЕ, «Стяуа» – «Динамо» 0:2).