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Лига чемпионов
30 июля 2025, 12:50 |
381
2

Динамо впервые с 2014 года одержало три сухие победы подряд в еврокубках

Каких соперников тогда киевляне победили?

30 июля 2025, 12:50 |
381
2
Динамо впервые с 2014 года одержало три сухие победы подряд в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское «Динамо» победило мальтийский «Хамрун Спартанс» со счетом 3:0.

Киевляне уже третий матч подряд в еврокубках закончили победой без пропущенных мячей.

Последние три матча Динамо в еврокубках

  • 2025: ЛЕ, Динамо – РФШ 1:0
  • 2025: ЛЧ, Хамрун Спартанс – Динамо 0:3
  • 2025: ЛЧ, Динамо – Хамрун Спартанс 3:0

В последний раз «Динамо» выигрывало три еврокубковых матча подряд без пропущенных мячей еще в 2014 году (ЛЕ, «Динамо» – «Ольборг» 2:0; ЛЕ, «Динамо» – «Риу Аве» 2:0; ЛЕ, «Стяуа» – «Динамо» 0:2).

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Динамо Киев статистика Лига чемпионов Хамрун Спартанс
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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Комментарии 2
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DaVinci
Зараз те саме Ріу Аве і Стяуа було б важко пройти
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0
Dynamo forever
Это то Динамо, в которое Суркис последний раз крупно вложился в легионеров. 
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0
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