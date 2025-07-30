Лига чемпионов30 июля 2025, 12:50 |
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Динамо впервые с 2014 года одержало три сухие победы подряд в еврокубках
Каких соперников тогда киевляне победили?
30 июля 2025, 12:50 |
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В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское «Динамо» победило мальтийский «Хамрун Спартанс» со счетом 3:0.
Киевляне уже третий матч подряд в еврокубках закончили победой без пропущенных мячей.
Последние три матча Динамо в еврокубках
- 2025: ЛЕ, Динамо – РФШ 1:0
- 2025: ЛЧ, Хамрун Спартанс – Динамо 0:3
- 2025: ЛЧ, Динамо – Хамрун Спартанс 3:0
В последний раз «Динамо» выигрывало три еврокубковых матча подряд без пропущенных мячей еще в 2014 году (ЛЕ, «Динамо» – «Ольборг» 2:0; ЛЕ, «Динамо» – «Риу Аве» 2:0; ЛЕ, «Стяуа» – «Динамо» 0:2).
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Комментарии 2
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Зараз те саме Ріу Аве і Стяуа було б важко пройти
Это то Динамо, в которое Суркис последний раз крупно вложился в легионеров.
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