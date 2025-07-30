Президент украинского клуба обратится в спортивный суд из-за действий УАФ

Президент украинского футбольного клуба «Ингулец» Александр Поворознюк намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне из-за штрафа от Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ.

1 мая 2025 года функционер был оштрафован на 200 тысяч гривен из-за высказываний в сторону женского футбола. Поворознюк признался, что уже три месяца не может получить документ с объяснениями.

«Вы говорили, что при Павелко и Суркисах было плохо. Говорили, что пришли изменить украинский футбол, но сейчас не видите, что творится у вас под носом. Разве такие изменения мы ждали? Чиновники прячутся за бумажками и не могут выполнить то, что они обещал.

Мы будем бороться до конца. Если в Украине нет справедливости, будем искать ее за пределами нашей страны. Будет письмо в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Отправим письмо в УЕФА.

Мы покажем всему миру, как работают органы правосудия в УАФ. Мы покажем все нарушения и пропущенные сроки. Это позор. Пусть увидят во всем мире, какой у нас футбольный руководитель», – недоволен Поворознюк.