«С красивыми девушками...». КДК УАФ наказал президента клуба УПЛ за сексизм
Александр Поворознюк должен заплатить 200 тысяч гривен и прочитать лекцию
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрел все материалы от комитета этики и честной игры и оштрафовал президента «Ингульца».
Александр Поворознюк должен заплатить штраф в размере 200 тысяч гривен из-за своих высказываний сексистского характера. Ранее функционер заявил:
«Пока нет планов о создании женской команды. Почему? Не знаю, это не для меня. Я женский футбол не понимаю и не хочу пытаться в нем разбираться. В женском футболе я ничего кроме красивых девушек не вижу – с ними нужно что-то другое делать».
КДК посчитал эти слова Поворознюка сексистскими и оштрафовал президента. Кроме этого, он должен прочитать лекцию для клуба о недопустимости дискриминации в футболе.
Ранее сообщалось, что у президента «Ингульца» возник конфликт с Украинской ассоциацией футбола.
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