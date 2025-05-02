«С красивыми девушками...». КДК УАФ наказал президента клуба УПЛ за сексизм

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрел все материалы от комитета этики и честной игры и оштрафовал президента «Ингульца».

Александр Поворознюк должен заплатить штраф в размере 200 тысяч гривен из-за своих высказываний сексистского характера. Ранее функционер заявил:

«Пока нет планов о создании женской команды. Почему? Не знаю, это не для меня. Я женский футбол не понимаю и не хочу пытаться в нем разбираться. В женском футболе я ничего кроме красивых девушек не вижу – с ними нужно что-то другое делать».

КДК посчитал эти слова Поворознюка сексистскими и оштрафовал президента. Кроме этого, он должен прочитать лекцию для клуба о недопустимости дискриминации в футболе.

Ранее сообщалось, что у президента «Ингульца» возник конфликт с Украинской ассоциацией футбола.