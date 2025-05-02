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  4. «С красивыми девушками...». КДК УАФ наказал президента клуба УПЛ за сексизм
Украина. Премьер лига
02 мая 2025, 21:17 |
1141
6

«С красивыми девушками...». КДК УАФ наказал президента клуба УПЛ за сексизм

Александр Поворознюк должен заплатить 200 тысяч гривен и прочитать лекцию

02 мая 2025, 21:17 |
1141
6
«С красивыми девушками...». КДК УАФ наказал президента клуба УПЛ за сексизм
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Поворознюк

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрел все материалы от комитета этики и честной игры и оштрафовал президента «Ингульца».

Александр Поворознюк должен заплатить штраф в размере 200 тысяч гривен из-за своих высказываний сексистского характера. Ранее функционер заявил:

«Пока нет планов о создании женской команды. Почему? Не знаю, это не для меня. Я женский футбол не понимаю и не хочу пытаться в нем разбираться. В женском футболе я ничего кроме красивых девушек не вижу – с ними нужно что-то другое делать».

КДК посчитал эти слова Поворознюка сексистскими и оштрафовал президента. Кроме этого, он должен прочитать лекцию для клуба о недопустимости дискриминации в футболе.

Ранее сообщалось, что у президента «Ингульца» возник конфликт с Украинской ассоциацией футбола.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Александр Поворознюк КДК УАФ санкции штрафы
Николай Титюк Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 6
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Kinelan
Де купувати білети на цю лекцію?)))
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+2
Арера
А у дырявых в прошлом году команду женскую расформировали, в этом году расформируют и мужскую. Хотя деффчонок типа шапы и без того не назвать мужчинами
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-1
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umnuy2
Лекцию будет доктор наук Усик читать или онлайн проФФесор Янукович
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-1
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