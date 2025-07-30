Дилемма. Реалу нужно продать Лунина, чтобы подписать нового голкипера

Голкипер французского ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма покинет нынешний клуб, так как не сумел договориться о продлении контракта, который заканчивается в июне 2026 года.

Главным претендентом на 26-летнего футболиста считается мадридский «Реал», который видит в нем идеальную замену для первого номера команды Тибо Куртуа. В Испании понимают, что 33-летний бельгиец не сможет долго играть на высоком уровне из-за возраста, поэтому планируют выйти на трансферный рынок.

«Сливочные» готовы подписать Доннарумму, но для начала им нужно продать второго номера, голкипера сборной Украины Андрея Лунина. Руководство не видит смысла держать в составе трех сильных голкиперов и поэтому приняло решение подождать до завершения сезона 2025/26.

Через год итальянский голкипер сможет присоединиться к «Реалу» на правах свободного агента, как это сделал бывший игрок ПСЖ, форвард Килиан Мбаппе. По этой причине испанский клуб не будет вступать в переговоры с чемпионами Франции в нынешнее трансферное окно.

Кроме того, королевский клуб понимает, что не сможет сейчас продать Лунина, так как футболист не горит желанием покидать Мадрид. «Реал» уверен, что сможет разобраться в ситуации с голкиперами следующим летом – подписать Доннарумму и от пустить украинского вратаря.