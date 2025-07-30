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  4. Дилемма. Реалу нужно продать Лунина, чтобы подписать нового голкипера
Испания
30 июля 2025, 11:47 |
354
0

Дилемма. Реалу нужно продать Лунина, чтобы подписать нового голкипера

Королевский клуб планирует через год забрать Джанлуиджи Доннарумму бесплатно

30 июля 2025, 11:47 |
354
0
Дилемма. Реалу нужно продать Лунина, чтобы подписать нового голкипера
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Голкипер французского ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма покинет нынешний клуб, так как не сумел договориться о продлении контракта, который заканчивается в июне 2026 года.

Главным претендентом на 26-летнего футболиста считается мадридский «Реал», который видит в нем идеальную замену для первого номера команды Тибо Куртуа. В Испании понимают, что 33-летний бельгиец не сможет долго играть на высоком уровне из-за возраста, поэтому планируют выйти на трансферный рынок.

«Сливочные» готовы подписать Доннарумму, но для начала им нужно продать второго номера, голкипера сборной Украины Андрея Лунина. Руководство не видит смысла держать в составе трех сильных голкиперов и поэтому приняло решение подождать до завершения сезона 2025/26.

Через год итальянский голкипер сможет присоединиться к «Реалу» на правах свободного агента, как это сделал бывший игрок ПСЖ, форвард Килиан Мбаппе. По этой причине испанский клуб не будет вступать в переговоры с чемпионами Франции в нынешнее трансферное окно.

Кроме того, королевский клуб понимает, что не сможет сейчас продать Лунина, так как футболист не горит желанием покидать Мадрид. «Реал» уверен, что сможет разобраться в ситуации с голкиперами следующим летом – подписать Доннарумму и от пустить украинского вратаря.

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Реал Мадрид Тибо Куртуа Андрей Лунин ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Николай Титюк Источник: Bernabéu Digital
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