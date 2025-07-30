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  4. ВИДЕО. Александрия прибыла в Белград, где сыграет с Партизаном
Лига конференций
30 июля 2025, 12:34 |
191
0

ВИДЕО. Александрия прибыла в Белград, где сыграет с Партизаном

Украинский клуб в ожидании матча квалификации Лиги конференций

30 июля 2025, 12:34 |
191
0
ВИДЕО. Александрия прибыла в Белград, где сыграет с Партизаном
ФК Александрия

Футбольный клуб «Александрия» прибыл на второй поединок против «Партизана» во втором раунде квалификации Лиги конференций. В первом матче украинская команда уступила со счетом 0:2.

«Александрия» проводила тренировки перед встречей в ЛК на тренировочной базе в польском Катовице.

Именно из Польши «Александрия» отправилась самолетом в столицу Сербии – Белград.

Напомним, что ответный матч начнется 31 июля в 22:00 на стадионе «Партизан».

ВИДЕО. Александрия прибыла в Белград, где сыграет с Партизаном

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Андрей Витренко Источник: ФК Александрия
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