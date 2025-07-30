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Лига чемпионов
30 июля 2025, 11:13 | Обновлено 30 июля 2025, 11:14
883
0

Динамо обратилось к фанатам после второй победы в Лиге чемпионов

Киевский клуб поблагодарил болельщиков за поддержку

30 июля 2025, 11:13 | Обновлено 30 июля 2025, 11:14
883
0
Динамо обратилось к фанатам после второй победы в Лиге чемпионов
ФК Динамо Киев

29 июля киевское «Динамо» провело второй поединок против мальтийского клуба «Хамрун» во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. В первом матче «бело-синие» оформили победу со счетом 3:0.

Матч-ответ прошел в польском городе Люблин на стадионе «Арена Люблин».

Еще в первом тайме «Динамо» гарантировало комфортное преимущество, забив два мяча. После перерыва «бело-синие» в спокойном темпе забили еще один мяч.

В результате киевский клуб во второй раз переиграл «Хамрун» со счетом 3:0 и вышел в следующий раунд квалификации.

После второго матча «Динамо» обратилось к своим фанатам, которые присутствовали на стадионе «Арена Люблин».

«Спасибо всем, кто вчера пришел на трибуны «Арены Люблин».

Ваша громкая поддержка помогла команде одержать убедительную победу!», – написала пресс-служба.

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Динамо Киев Лига чемпионов Хамрун Спартанс фанаты
Андрей Витренко Источник: ФК Динамо Киев
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