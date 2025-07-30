Динамо обратилось к фанатам после второй победы в Лиге чемпионов

29 июля киевское «Динамо» провело второй поединок против мальтийского клуба «Хамрун» во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. В первом матче «бело-синие» оформили победу со счетом 3:0.

Матч-ответ прошел в польском городе Люблин на стадионе «Арена Люблин».

Еще в первом тайме «Динамо» гарантировало комфортное преимущество, забив два мяча. После перерыва «бело-синие» в спокойном темпе забили еще один мяч.

В результате киевский клуб во второй раз переиграл «Хамрун» со счетом 3:0 и вышел в следующий раунд квалификации.

После второго матча «Динамо» обратилось к своим фанатам, которые присутствовали на стадионе «Арена Люблин».

«Спасибо всем, кто вчера пришел на трибуны «Арены Люблин».

Ваша громкая поддержка помогла команде одержать убедительную победу!», – написала пресс-служба.