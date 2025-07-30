«Искра в глазах». Мороз назвал лучшего игрока Динамо в игре с Хамруном

Известный украинский тренер Юрий Мороз в эксклюзивном интервью для Sport.ua назвал лучшего игрока киевского «Динамо» в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов против мальтийского «Хамруна» (3:0, 6:0 по сумме матчей).

– Несмотря на уровень соперника, кто вам больше всего понравился в составе украинской команды?

– Искра в глазах была у всех футболистов. Кого выделить? Опять же, наверное, Волошина, который активно бежал вперед, с желанием, часто обострял ситуацию. Конструктивно в середине поля действовали Пихаленок и Шапаренко, агрессивным был Ванат. И все это было подкреплено уверенными действиями в обороне.