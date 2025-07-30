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  4. «Искра в глазах». Мороз назвал лучшего игрока Динамо в игре с Хамруном
Лига чемпионов
30 июля 2025, 12:21 |
1418
1

«Искра в глазах». Мороз назвал лучшего игрока Динамо в игре с Хамруном

Известный тренер отметил Назара Волошина

30 июля 2025, 12:21 |
1418
1
«Искра в глазах». Мороз назвал лучшего игрока Динамо в игре с Хамруном
ФК Динамо Киев. Назар Волошин

Известный украинский тренер Юрий Мороз в эксклюзивном интервью для Sport.ua назвал лучшего игрока киевского «Динамо» в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов против мальтийского «Хамруна» (3:0, 6:0 по сумме матчей).

– Несмотря на уровень соперника, кто вам больше всего понравился в составе украинской команды?

– Искра в глазах была у всех футболистов. Кого выделить? Опять же, наверное, Волошина, который активно бежал вперед, с желанием, часто обострял ситуацию. Конструктивно в середине поля действовали Пихаленок и Шапаренко, агрессивным был Ванат. И все это было подкреплено уверенными действиями в обороне.

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Динамо Киев Юрий Мороз Лига чемпионов Хамрун Спартанс Назар Волошин Владислав Ванат Александр Пихаленок Николай Шапаренко
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Перець
жінка його сказала що хоче в Іспанію тут все просто
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