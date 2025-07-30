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  4. Юрий МОРОЗ – об игроке Динамо: «Он не показал того, что у него есть»
Лига чемпионов
30 июля 2025, 10:26 |
293
0

Юрий МОРОЗ – об игроке Динамо: «Он не показал того, что у него есть»

Известный тренер ожидает больше активности от Владислава Супряги

30 июля 2025, 10:26 |
293
0
Юрий МОРОЗ – об игроке Динамо: «Он не показал того, что у него есть»
ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Известный украинский тренер Юрий Мороз в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался об игре нападающего киевского «Динамо» Владислава Супряги в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов против мальтийского «Хамруна» (3:0, 6:0 по сумме матчей).

– Как вам игра Супряги на фланге?

– Мы все ждем от него того, что он умеет. Он старался, но ему было тяжело. Влад не показал той скорость, которая у него есть. Он часто смещался в середину, не просил мяч за спину. А дриблинг, когда мяч был у него в ногах, не совсем получался. Возможно, позиция для него новая, хотя футбол он понимает. Хотелось, чтобы он был более активным.

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Динамо Киев Лига чемпионов Хамрун Спартанс Владислав Супряга Юрий Мороз
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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