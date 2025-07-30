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Украина. Первая лига
30 июля 2025, 09:45 |
1161
0

Клуб, который вылетел в Первую лигу, прекратил работу над трансферами

Александр Кучер рассказал о состоянии и перспективах одесского «Черноморца»

30 июля 2025, 09:45 |
1161
0
Клуб, который вылетел в Первую лигу, прекратил работу над трансферами
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Кучер

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер поделился мнением о перспективах и состоянии команды накануне старта нового сезона в Первой лиге. Специалист сообщил, что «моряки» подписали всех необходимых игроков, поэтому прекратили работу на трансферном рынке:

– Можете ли вы прокомментировать нынешнее состояние команды накануне старта сезона в Первой лиге?

– В первом матче посмотрим, в каком мы состоянии по сравнению с другими командами. Но, учитывая то, что мы видели в последнем спарринге с ЛНЗ (2:1), можно сказать, что состояние удовлетворительное.

– Вы недавно говорили о готовности на 65%. Удалось ли подтянуть ее до 100%? Довольны ли вы в целом предсезонной подготовкой?

– Плюс-минус то, что планировали и хотели сделать, мы выполнили. Но, как я уже говорил, еще нет 100-процентной готовности. Есть ребята, которые к нам приехали только на последний сбор. Поэтому их еще нужно выровнять, подогнать игроков под один знаменатель.

– Команду летом пополнило немало игроков. Насколько вы довольны трансферной кампанией? Планируются ли еще изменения в команде как на вход, так и на выход?

– Что касается трансферов на выход — не могу быть уверен. Возможно, у нескольких игроков будут какие-то варианты, но это не факт. Что касается трансферов на вход, мы уже закончили с трансферной кампанией. Если что-то будет возможным, то, пожалуй, точечно – один футболист, но это вряд ли, – сообщил Кучер.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Черноморец Одесса Александр Кучер трансферы
Николай Титюк Источник: Трибуна
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