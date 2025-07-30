ВИДЕО. Бражко после победы в ЛЧ поиграл с сыном своей возлюбленной
Дарья Квитковая присутствовала на матче киевлян
Во вторник, 29 июля, киевское «Динамо» сыграло ответный матч против мальтийского клуба «Хамрун» во втором раунде квалификации Лиги чемпионов (первую игру киевляне выиграли – 3:0).
Поединок на стадионе «Арена Люблин» завершился уверенной победой «бело-синих» с идентичным счетом первого матча – 3:0.
С общим счетом 6:0 киевский клуб вышел в следующий этап отбора.
На поединке в польском городе присутствовала известная блогерша Дарья Квитко – девушка игрока киевского «Динамо» Владимира Бражка.
После финального свистка полузащитник киевского клуба сыграл в футбол с сыном Квитковой – Львом.
ВИДЕО. Бражко после победы в ЛЧ поиграл с сыном своей возлюбленной
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