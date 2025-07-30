Во вторник, 29 июля, киевское «Динамо» сыграло ответный матч против мальтийского клуба «Хамрун» во втором раунде квалификации Лиги чемпионов (первую игру киевляне выиграли – 3:0).

Поединок на стадионе «Арена Люблин» завершился уверенной победой «бело-синих» с идентичным счетом первого матча – 3:0.

С общим счетом 6:0 киевский клуб вышел в следующий этап отбора.

На поединке в польском городе присутствовала известная блогерша Дарья Квитко – девушка игрока киевского «Динамо» Владимира Бражка.

После финального свистка полузащитник киевского клуба сыграл в футбол с сыном Квитковой – Львом.

ВИДЕО. Бражко после победы в ЛЧ поиграл с сыном своей возлюбленной