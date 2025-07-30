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  4. ВИДЕО. Бражко после победы в ЛЧ поиграл с сыном своей возлюбленной
Лига чемпионов
30 июля 2025, 12:11 |
1382
1

ВИДЕО. Бражко после победы в ЛЧ поиграл с сыном своей возлюбленной

Дарья Квитковая присутствовала на матче киевлян

30 июля 2025, 12:11 |
1382
1
ВИДЕО. Бражко после победы в ЛЧ поиграл с сыном своей возлюбленной
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко

Во вторник, 29 июля, киевское «Динамо» сыграло ответный матч против мальтийского клуба «Хамрун» во втором раунде квалификации Лиги чемпионов (первую игру киевляне выиграли – 3:0).

Поединок на стадионе «Арена Люблин» завершился уверенной победой «бело-синих» с идентичным счетом первого матча – 3:0.

С общим счетом 6:0 киевский клуб вышел в следующий этап отбора.

На поединке в польском городе присутствовала известная блогерша Дарья Квитко – девушка игрока киевского «Динамо» Владимира Бражка.

После финального свистка полузащитник киевского клуба сыграл в футбол с сыном Квитковой – Львом.

ВИДЕО. Бражко после победы в ЛЧ поиграл с сыном своей возлюбленной

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Динамо Киев Лига чемпионов Хамрун Спартанс видео Владимир Бражко Дарья Квиткова
Андрей Витренко Источник: ФК Динамо Киев
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Деда Крутой
Что же он нормальную девушку найти не может, на Квиткову печати не куда ставить.
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