Нещерет признался, о чем просил Шовковский футболистов Динамо в матче ЛЧ

29 июля состоялся второй матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретились киевское «Динамо» и мальтийский «Хамрун».

Подопечные Александра Шовковского разгромили соперника со счетом 3:0 и пробились в следующий раунд (6:0 по сумме двух матчей). Голкипер «бело-синих» Руслан Нещерет поделился эмоциями после победы и рассказал о просьбе главного тренера:

– Скажу так – на Мальте была высокая влажность и очень высокая температура. Тот газон, который там был, – мы по нему катались. Здесь, в Польше, газон был прекрасный. Все хорошо сделали, было приятно на нем играть. Спасибо агрономам.

– Чувствовали грубость со стороны соперника?

– Слушайте, это футбол, контактный вид спорта. Так и должно быть, без этого никак. Это борьба за Лигу чемпионов, поэтому было немало борьбы.

– Можно ли после такого матча вынести что-то положительное?

– Из положительного – то, о чем нас просил Александр Владимирович Шовковский. Он просил, чтобы мы быстрее двигали мяч, не давали загонять нас в какие-то простые ситуации, и завершать каждую атаку ударом. Можно сказать, что это у нас получалось – счет на табло это доказал, – прокомментировал Нещерет.