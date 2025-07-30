Итальянский клуб планирует подписать футболиста Шахтера. Но есть условие

Вингер донецкого «Шахтера» Кевин может покинуть Украинскую Премьер-лигу во время летнего трансферного окна и продолжить карьеру в чемпионате Италии.

В услугах 22-летнего футболиста заинтересована «Болонья», которая намерена усилить состав накануне старта в Серии А и Лиги Европы.

Итальянский клуб считает Кевина заменой для швейцарца Дана Ндойе – тот в ближайшее время перейдет в английский «Ноттингем», все детали трансфера уже согласованы.

По информации итальянской прессы, «Болонья» предложила «горнякам» 15 млн евро, однако получила отказ. Обладатель Кубка Италии готов продолжать переговоры и улучшить финансовые условия для донецкой команды, но есть одно условие.

За трансфер Ндойе «Болонья» заработала 40 млн евро и не планирует тратить все эти деньги на подписания Кевина. Ожидается, что итальянский клуб может повысить свое предложение до 25-30 млн евро и ждать ответа от «Шахтера».