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  4. Итальянский клуб планирует подписать футболиста Шахтера. Но есть условие
Италия
30 июля 2025, 08:19 |
1067
1

Итальянский клуб планирует подписать футболиста Шахтера. Но есть условие

«Болонья» потратит на Кевина часть денег заработанных после продажи Дана Ндойе

30 июля 2025, 08:19 |
1067
1
Итальянский клуб планирует подписать футболиста Шахтера. Но есть условие
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин

Вингер донецкого «Шахтера» Кевин может покинуть Украинскую Премьер-лигу во время летнего трансферного окна и продолжить карьеру в чемпионате Италии.

В услугах 22-летнего футболиста заинтересована «Болонья», которая намерена усилить состав накануне старта в Серии А и Лиги Европы.

Итальянский клуб считает Кевина заменой для швейцарца Дана Ндойе – тот в ближайшее время перейдет в английский «Ноттингем», все детали трансфера уже согласованы.

По информации итальянской прессы, «Болонья» предложила «горнякам» 15 млн евро, однако получила отказ. Обладатель Кубка Италии готов продолжать переговоры и улучшить финансовые условия для донецкой команды, но есть одно условие.

За трансфер Ндойе «Болонья» заработала 40 млн евро и не планирует тратить все эти деньги на подписания Кевина. Ожидается, что итальянский клуб может повысить свое предложение до 25-30 млн евро и ждать ответа от «Шахтера».

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Болонья Шахтер Донецк Кевин (Шахтер) Дан Ндойе трансферы трансферы Серии A трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: La Gazzetta dello Sport
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Комментарии 1
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Vbolivalnyk-Peter
Наївні італійці... Ситуація з трансфером Мудрика та Судакова, який так і не відбувся, невже їх не навчили, що гірники своїх провідних гравців меньше ніж за 40-50 лямів не відпустять.
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