Футболист Динамо после матча в ЛЧ: «Полгода почти не играл. Это крик души»

29 июля состоялся второй матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретились киевское «Динамо» и мальтийский «Хамрун».

Подопечные Александра Шовковского разгромили соперника со счетом 3:0 и пробились в следующий раунд (6:0 по сумме двух матчей). Полузащитник «бело-синих» Владимир Бражко прокомментировал итоговый результат:

«Мы каждый матч играем ради победы. Сегодня вышли некоторые футболисты, которые меньше играют, они получили от тренера шанс проявить себя. Каждый раз в еврокубках и чемпионате играем на победу и ради рейтинга. Сейчас это необходимо.

В каждом поединке мы что-то отрабатываем. Что-то выходит, что-то не выходит. Каждый матч показывает и недостатки, и хорошие качества. Каждый раз мы совершенствуемся.

В некоторых моментах не до конца хорошо сыграли в защите во время стандартов. Тренерский штаб указал на ошибки. Сегодня отработали лучше, чем в первом матче. Всегда есть куда расти и будем стремиться улучшаться каждый день.

Это эмоции (о криках во время праздновании гола – прим). Мы играем на эмоциях. Это всегда радость, когда ты забиваешь гол. Для меня было очень важно забить. Я последние полгода почти не играл, можно сказать, что это – крик души. Мне был нужен этот гол.

Атмосфера на стадионе была очень неплохая. Кажется, 2 тысячи болельщиков было. Это не очень много, но сейчас такое время. Каждый болельщик для нас важен. Большое спасибо за поддержку.

Поле на Мальте было более синтетическое – местами трава, местами синтетика. В Польше поле очень хорошего качества. Вы видели скорость игры.

Сейчас, к сожалению, у нас такие возможности, что мы играем не в Киеве, не на нашем стадионе. В Люблине мне все нравится, но надеюсь, что как можно скорее вернемся в Киев», – сказал Бражко.