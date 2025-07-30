Стало известно, какой клуб задействовал наибольше футболистов в сезоне УПЛ
За львовский Рух в сезоне 2024/25 на поле вышел 41 игрок
Львовское «Рух» привлек рекордное количество игроков в сезоне УПЛ 2024/25.
В сезоне Украинской Премьер-лиги на поле выходили в общей сложности 490 футболистов, среди которых 123 были легионерами.
Абсолютным лидером по количеству задействованных игроков стал львовский «Рух».
В течение чемпионата в составе команды из Львова появился 41 футболист.
В тройку лучших в прошлом сезоне УПЛ вошли Динамо Киев, Александрия и Шахтер Донецк.
Рух задействовал наибольше футболистов в сезоне УПЛ (41 игрок)
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