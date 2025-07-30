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Украина. Премьер лига
30 июля 2025, 05:59 | Обновлено 30 июля 2025, 06:23
344
0

Стало известно, какой клуб задействовал наибольше футболистов в сезоне УПЛ

За львовский Рух в сезоне 2024/25 на поле вышел 41 игрок

30 июля 2025, 05:59 | Обновлено 30 июля 2025, 06:23
344
0
Стало известно, какой клуб задействовал наибольше футболистов в сезоне УПЛ
ФК Рух

Львовское «Рух» привлек рекордное количество игроков в сезоне УПЛ 2024/25.

В сезоне Украинской Премьер-лиги на поле выходили в общей сложности 490 футболистов, среди которых 123 были легионерами.

Абсолютным лидером по количеству задействованных игроков стал львовский «Рух».

В течение чемпионата в составе команды из Львова появился 41 футболист.

В тройку лучших в прошлом сезоне УПЛ вошли Динамо Киев, Александрия и Шахтер Донецк.

Рух задействовал наибольше футболистов в сезоне УПЛ (41 игрок)

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Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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