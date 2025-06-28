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Украина. Премьер лига
28 июня 2025, 05:14 | Обновлено 28 июня 2025, 05:51
180
0

В сезоне УПЛ было задействовано 490 футболистов. Сколько из них легионеры?

123 легионера сыграли в сезоне УПЛ 2024/25, Рух использовал 41 игрока

28 июня 2025, 05:14 | Обновлено 28 июня 2025, 05:51
180
0
В сезоне УПЛ было задействовано 490 футболистов. Сколько из них легионеры?
ФК Рух Львов

В сезоне 2024/25 Украинской Премьер-лиги было задействовано 490 футболистов, 123 из которых – легионеры.

Наибольшее количество игроков по ходу сезона задействовал «Рух» – 41 футболист.

Участие во всех 30 поединках среди игроков в прошлом сезоне приняли только 12 игроков.

В топ-3 УПЛ вошли Динамо Киев, Александрия, Шахтер Донецк.

Инфографика. В сезоне УПЛ было задействовано 490 футболистов

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итоги сезона УПЛ Рух Львов Украинская Премьер-лига статистика чемпионат Украины по футболу легионеры
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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