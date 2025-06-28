Украина. Премьер лига28 июня 2025, 05:14 | Обновлено 28 июня 2025, 05:51
180
0
В сезоне УПЛ было задействовано 490 футболистов. Сколько из них легионеры?
123 легионера сыграли в сезоне УПЛ 2024/25, Рух использовал 41 игрока
28 июня 2025, 05:14 | Обновлено 28 июня 2025, 05:51
180
0
В сезоне 2024/25 Украинской Премьер-лиги было задействовано 490 футболистов, 123 из которых – легионеры.
Наибольшее количество игроков по ходу сезона задействовал «Рух» – 41 футболист.
Участие во всех 30 поединках среди игроков в прошлом сезоне приняли только 12 игроков.
В топ-3 УПЛ вошли Динамо Киев, Александрия, Шахтер Донецк.
Инфографика. В сезоне УПЛ было задействовано 490 футболистов
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 июня 2025, 11:54 4
Трансфер Родриго может принести королевскому клубу 90 миллионов евро
Футбол | 27 июня 2025, 22:04 22
Арда Туран задолжал испанскому казначейству кругленькую сумму
Футбол | 27.06.2025, 07:40
Футбол | 27.06.2025, 12:13
Футбол | 28.06.2025, 05:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.06.2025, 20:00 25
27.06.2025, 14:24 2
26.06.2025, 12:36 23
27.06.2025, 18:45
26.06.2025, 10:15 4
27.06.2025, 08:20 61
27.06.2025, 20:15 2
27.06.2025, 09:00