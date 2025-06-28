В сезоне УПЛ было задействовано 490 футболистов. Сколько из них легионеры?

В сезоне 2024/25 Украинской Премьер-лиги было задействовано 490 футболистов, 123 из которых – легионеры.

Наибольшее количество игроков по ходу сезона задействовал «Рух» – 41 футболист.

Участие во всех 30 поединках среди игроков в прошлом сезоне приняли только 12 игроков.

В топ-3 УПЛ вошли Динамо Киев, Александрия, Шахтер Донецк.

Инфографика. В сезоне УПЛ было задействовано 490 футболистов