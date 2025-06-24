Украина. Премьер лига24 июня 2025, 08:23 | Обновлено 24 июня 2025, 08:58
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В сезоне 2024/25 с клубами УПЛ работали 24 тренера. Сколько иностранцев?
Среди них: 21 украинца и 3 иностранных тренера
24 июня 2025, 08:23 | Обновлено 24 июня 2025, 08:58
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У сезоні 2024/25 з клубами Української Прем'єр-ліги працювали 24 тренери.
Сере них: 21 українець, 3 іноземці, серед них – 6 дебютантів елітного дивізіону.
Протягом чемпіонату зміна головного тренера відбулася двічі в «ЛНЗ», а також по разу у «Ворсклі», «Зорі», «Колосі», «Оболоні», «Поліссі» та «Чорноморці».
Середній вік наставників команд-учасниць – 47,3 роки. Найстарший – 66-річний Юрій Коваль («Зоря»), наймолодший – 36-річний Імад Ашур («Полісся»).
Головні тренери клубів УПЛ у сезоні 2024/25
- Динамо Київ: Олександр Шовковський
- Олександрія: Руслан Ротань
- Шахтар Донецьк: Маріно Пушич
- Полісся Житомир: Імад Ашур, Олександр Максимов (в.о.)
- Кривбас Кривий Ріг: Юрій Вернидуб
- Карпати Львів: Владислав Лупашко
- Зоря Луганськ: Юрій Коваль (в.о.), Младен Бартулович (в.о.)
- Рух Львів: Віталій Пономарьов
- Верес Рівне: Олег Шандрук
- Колос Ковалівка: Олександр Поздєєв, Руслан Костишин (в.о.)
- Оболонь Київ: Валерій Іващенко, Сергій Шищенко
- ЛНЗ Черкаси: Андрес Карраско, Андрій Дикань (в.о.), Роман Григорчук
- Ворскла Полтава: Сергій Долганський (в.о.), Юрій Максимов
- Лівий Берег Київ: Віталій Первак
- Інгулець Петрове: Василь Кобін
- Чорноморець Одеса: Олександр Бабич, Олександр Кучер
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