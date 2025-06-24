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Украина. Премьер лига
24 июня 2025, 08:23 | Обновлено 24 июня 2025, 08:58
7
0

В сезоне 2024/25 с клубами УПЛ работали 24 тренера. Сколько иностранцев?

Среди них: 21 украинца и 3 иностранных тренера

24 июня 2025, 08:23 | Обновлено 24 июня 2025, 08:58
7
0
В сезоне 2024/25 с клубами УПЛ работали 24 тренера. Сколько иностранцев?
ФК Колос. Руслан Костышин

У сезоні 2024/25 з клубами Української Прем'єр-ліги працювали 24 тренери.

Сере них: 21 українець, 3 іноземці, серед них – 6 дебютантів елітного дивізіону.

Протягом чемпіонату зміна головного тренера відбулася двічі в «ЛНЗ», а також по разу у «Ворсклі», «Зорі», «Колосі», «Оболоні», «Поліссі» та «Чорноморці».

Середній вік наставників команд-учасниць – 47,3 роки. Найстарший – 66-річний Юрій Коваль («Зоря»), наймолодший – 36-річний Імад Ашур («Полісся»).

Головні тренери клубів УПЛ у сезоні 2024/25

  • Динамо Київ: Олександр Шовковський
  • Олександрія: Руслан Ротань
  • Шахтар Донецьк: Маріно Пушич
  • Полісся Житомир: Імад Ашур, Олександр Максимов (в.о.)
  • Кривбас Кривий Ріг: Юрій Вернидуб
  • Карпати Львів: Владислав Лупашко
  • Зоря Луганськ: Юрій Коваль (в.о.), Младен Бартулович (в.о.)
  • Рух Львів: Віталій Пономарьов
  • Верес Рівне: Олег Шандрук
  • Колос Ковалівка: Олександр Поздєєв, Руслан Костишин (в.о.)
  • Оболонь Київ: Валерій Іващенко, Сергій Шищенко
  • ЛНЗ Черкаси: Андрес Карраско, Андрій Дикань (в.о.), Роман Григорчук
  • Ворскла Полтава: Сергій Долганський (в.о.), Юрій Максимов
  • Лівий Берег Київ: Віталій Первак
  • Інгулець Петрове: Василь Кобін
  • Чорноморець Одеса: Олександр Бабич, Олександр Кучер

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу тренеры статистика Руслан Костышин Юрий Коваль Имад Ашур
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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