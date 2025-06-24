В сезоне 2024/25 с клубами УПЛ работали 24 тренера. Сколько иностранцев?

У сезоні 2024/25 з клубами Української Прем'єр-ліги працювали 24 тренери.

Сере них: 21 українець, 3 іноземці, серед них – 6 дебютантів елітного дивізіону.

Протягом чемпіонату зміна головного тренера відбулася двічі в «ЛНЗ», а також по разу у «Ворсклі», «Зорі», «Колосі», «Оболоні», «Поліссі» та «Чорноморці».

Середній вік наставників команд-учасниць – 47,3 роки. Найстарший – 66-річний Юрій Коваль («Зоря»), наймолодший – 36-річний Імад Ашур («Полісся»).

Головні тренери клубів УПЛ у сезоні 2024/25