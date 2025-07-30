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Украина. Премьер лига
30 июля 2025, 05:43 | Обновлено 30 июля 2025, 06:06
63
0

Иван ФЕДЫК: «Рух работает над тем, чтобы играть в комбинационный футбол»

Наставник львовской команды прокомментировал завершение летних сборов

30 июля 2025, 05:43 | Обновлено 30 июля 2025, 06:06
63
0
Иван ФЕДЫК: «Рух работает над тем, чтобы играть в комбинационный футбол»
ФК Рух. Иван Федык

Главный тренер «Руха» Иван Федык прокомментировал окончание летнего сбора и игру своих подопечных в заключительных товарищеских матчах с «Вересом»:

«На финальном этапе летнего сбора команда несколько снизила нагрузку. Игроки сейчас работали в более легком режиме, поэтому мы сознательно почти не проводили замен в спаррингах с «Вересом», чтобы все футболисты могли сыграть по 90 минут. На следующей неделе «Рух» начнет подготовку к официальным матчам. Тогда команда выйдет из‑под тяжелых нагрузок и можно будет оценить физическое состояние игроков.

Нам удавалось демонстрировать комбинационный футбол, который требует тренерский штаб. Мы работаем над тем, чтобы ребята могли играть комбинационно даже под нагрузкой и в сложных условиях. Еще есть над чем работать, но в целом команда неплохо выглядела в этих контрольных играх.

На базе у нас были все условия для качественной подготовки к сезону: хорошие тренировочные поля, питание, восстановление, возможность проводить спарринги. Возможно, в какой‑то мере некоторые аспекты летнего сбора лучше отрабатывать дома, чем за границей. Команда хорошо поработала на сборах, хотя некоторые игроки пропустили первую часть подготовки. Сейчас главное, чтобы все футболисты были здоровы.

С нами регулярно тренируются игроки из «Руха» U‑19 и младшие воспитанники академии, которые имеют шанс проявить себя в первой команде. Что касается трансферов – все меняется очень быстро и, возможно, команда еще получит усиление.

У ребят есть выходной и время на восстановление. Затем команда соберется на базе и продолжит тренироваться в два раза в день. У нас будет время, чтобы качественно подготовиться к матчу с «Полтавой».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Иван Федык учебно-тренировочные сборы
Николай Степанов Источник: ФК Рух Львов
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