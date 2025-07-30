ФОТО. С первой командой Руха тренируется 15-летний юниор. И уже дебютировал

С первой командой Руха тренируется 15-летний футболист-юниор Олег Дзюринец – он привлекается к тренировкам с основой.

15-летний воспитанник академии рассказал о своем дебютном матче в составе первой команды «Руха» – против «Вереса» (2:0 и 1:2).

«Очень хорошие ощущения после дебюта. Тренеры дали наставления перед выходом на поле, чтобы я не переживал, все меня поддержали.

Конечно, непросто играть против более взрослых соперников, ведь приходится противостоять физически более сильным футболистам. Кроме того, взрослые игроки быстрее двигают мяч, игра более интеллектуальная, все техничнее работают с мячом.

Очень хочется проявить себя на таком высоком уровне. Но впереди еще много работы, и нужно доказывать на тренировках, что я заслуживаю шанс в первой команде».

ФОТО. Олег Дзюринец, 15-летний юниор Руха