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Украина. Премьер лига
30 июля 2025, 05:31 | Обновлено 30 июля 2025, 06:09
104
0

ФОТО. С первой командой Руха тренируется 15-летний юниор. И уже дебютировал

Олег Дзюринец привлекается к тренировкам с основой и сыграл спарринг с Вересом

30 июля 2025, 05:31 | Обновлено 30 июля 2025, 06:09
104
0
ФОТО. С первой командой Руха тренируется 15-летний юниор. И уже дебютировал
ФК Рух. Олег Дзюринец

С первой командой Руха тренируется 15-летний футболист-юниор Олег Дзюринец – он привлекается к тренировкам с основой.

15-летний воспитанник академии рассказал о своем дебютном матче в составе первой команды «Руха» – против «Вереса» (2:0 и 1:2).

«Очень хорошие ощущения после дебюта. Тренеры дали наставления перед выходом на поле, чтобы я не переживал, все меня поддержали.

Конечно, непросто играть против более взрослых соперников, ведь приходится противостоять физически более сильным футболистам. Кроме того, взрослые игроки быстрее двигают мяч, игра более интеллектуальная, все техничнее работают с мячом.

Очень хочется проявить себя на таком высоком уровне. Но впереди еще много работы, и нужно доказывать на тренировках, что я заслуживаю шанс в первой команде».

ФОТО. Олег Дзюринец, 15-летний юниор Руха

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Рух Львов учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу академия ФК Рух дебют Рух - Верес товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Николай Степанов Источник: ФК Рух Львов
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