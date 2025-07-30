Англия30 июля 2025, 05:16 | Обновлено 30 июля 2025, 05:32
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Зинченко назвал символическую сборную всех времен по своей версии
Украинский футболист в идеальную команду включил форварда Андрея Шевченко
30 июля 2025, 05:16 | Обновлено 30 июля 2025, 05:32
194
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Защитник сборной Украины и лондонского «Арсенала» Александр Зинченко составил собственную сборную лучших футболистов всех времен.
Популярный английский таблоид Daily Mail пригласил Зинченко к этому интерактиву, и в его команде мечты собрались звезды мирового футбола.
Игрок канониров создал настоящий дрим-тим, в который включил знаменитого украинского футболиста Андрея Шевченко.
Символическая сборная всех времен от Александра Зинченко
- Вратарь: Джанлуиджи Буффон (Италия)
- Защитники: Дани Алвес (Бразилия), Серхио Рамос (Испания), Паоло Мальдини (Италия), Марсело (Бразилия)
- Полузащитники: Хави (Испания), Андрес Иньеста (Испания), Зинедин Зидан (Франция)
- Нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Андрей Шевченко (Украина), Криштиану Роналду (Португалия)
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