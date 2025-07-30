Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зинченко назвал символическую сборную всех времен по своей версии
Англия
30 июля 2025, 05:16 | Обновлено 30 июля 2025, 05:32
194
0

Зинченко назвал символическую сборную всех времен по своей версии

Украинский футболист в идеальную команду включил форварда Андрея Шевченко

30 июля 2025, 05:16 | Обновлено 30 июля 2025, 05:32
194
0
Зинченко назвал символическую сборную всех времен по своей версии
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Защитник сборной Украины и лондонского «Арсенала» Александр Зинченко составил собственную сборную лучших футболистов всех времен.

Популярный английский таблоид Daily Mail пригласил Зинченко к этому интерактиву, и в его команде мечты собрались звезды мирового футбола.

Игрок канониров создал настоящий дрим-тим, в который включил знаменитого украинского футболиста Андрея Шевченко.

Символическая сборная всех времен от Александра Зинченко

  • Вратарь: Джанлуиджи Буффон (Италия)
  • Защитники: Дани Алвес (Бразилия), Серхио Рамос (Испания), Паоло Мальдини (Италия), Марсело (Бразилия)
  • Полузащитники: Хави (Испания), Андрес Иньеста (Испания), Зинедин Зидан (Франция)
  • Нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Андрей Шевченко (Украина), Криштиану Роналду (Португалия)

По теме:
Милевский назвал лучшего футболиста современности
Не Месси. Кто провел больше всего матчей под руководством Гвардиолы?
Шевченко – седьмой. Список лучших голеадоров за период с 2000 по 2010 год
Александр Зинченко символическая сборная Андрей Шевченко Джанлуиджи Буффон Серхио Рамос Паоло Мальдини Марсело Виейра Хави Андрес Иньеста Зинедин Зидан Дани Алвес Лионель Месси Криштиану Роналду
Николай Степанов Источник: Daily Mail
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Конец трансферной саги. Зинченко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Футбол | 29 июля 2025, 09:40 7
Конец трансферной саги. Зинченко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Конец трансферной саги. Зинченко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру

Украинский защитник изменил свое решение и останется в Лондоне на один год

Металлист 1925 предложил три млн евро за игрока Динамо. В Киеве ответили
Футбол | 29 июля 2025, 11:39 6
Металлист 1925 предложил три млн евро за игрока Динамо. В Киеве ответили
Металлист 1925 предложил три млн евро за игрока Динамо. В Киеве ответили

Полузащитник Александр Яцык продолжит карьеру в составе чемпионов Украины

Фенербахче – Лацио. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 30.07.2025, 04:42
Фенербахче – Лацио. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Фенербахче – Лацио. Прогноз и анонс на товарищеский матч
АНБЕР: «Боксерская организация лишит Усика титула, он должен уйти»
Бокс | 29.07.2025, 07:59
АНБЕР: «Боксерская организация лишит Усика титула, он должен уйти»
АНБЕР: «Боксерская организация лишит Усика титула, он должен уйти»
Вот это поворот. Рома готова продать Довбика и купить звезду гранда УПЛ
Футбол | 29.07.2025, 23:14
Вот это поворот. Рома готова продать Довбика и купить звезду гранда УПЛ
Вот это поворот. Рома готова продать Довбика и купить звезду гранда УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо приняло решение прекратить работу над трансферами. Известна причина
Динамо приняло решение прекратить работу над трансферами. Известна причина
28.07.2025, 09:33 200
Футбол
Легендарный игрок. В Черноморце выбрали капитана
Легендарный игрок. В Черноморце выбрали капитана
28.07.2025, 18:40 12
Футбол
Известно, сколько раз Усик попал в голову Дюбуа в реванше
Известно, сколько раз Усик попал в голову Дюбуа в реванше
28.07.2025, 03:43 3
Бокс
Бешикташ узнал ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика
Бешикташ узнал ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика
29.07.2025, 07:39 2
Футбол
Усик не попал в топ-100 лучших боксеров в истории. Там есть два украинца
Усик не попал в топ-100 лучших боксеров в истории. Там есть два украинца
28.07.2025, 05:44 4
Бокс
Уайт объяснил, почему Дюбуа не смог подняться после последнего удара Усика
Уайт объяснил, почему Дюбуа не смог подняться после последнего удара Усика
28.07.2025, 22:54 4
Бокс
То, что сделал Тайсон Фьюри, когда увидел флаг Украины, взорвало интернет
То, что сделал Тайсон Фьюри, когда увидел флаг Украины, взорвало интернет
28.07.2025, 07:48 3
Бокс
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
28.07.2025, 18:58 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем