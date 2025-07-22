Упомянул CR7 и Лео, но выбрал другого. Зинченко назвал самого умного игрока

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко в интервью Daily Mail назвал игроков, которых считает лучшими по показателям, которые ему называли.

Так, по его мнению, лучшую правую ногу имеет португалец Криштиану Роналду, левую – аргентинец Лионель Месси. Самым быстрым Александр назвал француза Килиана Мбаппе, самым мощным – англичанина Кайла Уокера.

Футболистом с самым высоким IQ, по мнению Зинченко, является его бывший одноклубник по «Манчестер Сити» испанец Давид Сильва. Также украинец назвал бельгийца Венсана Компани игроком, обладающим особой индивидуальностью.

Ранее журналист BBC рассказал, что ждет Зинченко.