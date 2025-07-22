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  4. Упомянул CR7 и Лео, но выбрал другого. Зинченко назвал самого умного игрока
Англия
22 июля 2025, 22:56 |
548
1

Упомянул CR7 и Лео, но выбрал другого. Зинченко назвал самого умного игрока

Александр выделил своего бывшего одноклубника в Манчестер Сити

22 июля 2025, 22:56 |
548
1
Упомянул CR7 и Лео, но выбрал другого. Зинченко назвал самого умного игрока
Daily Mail

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко в интервью Daily Mail назвал игроков, которых считает лучшими по показателям, которые ему называли.

Так, по его мнению, лучшую правую ногу имеет португалец Криштиану Роналду, левую – аргентинец Лионель Месси. Самым быстрым Александр назвал француза Килиана Мбаппе, самым мощным – англичанина Кайла Уокера.

Футболистом с самым высоким IQ, по мнению Зинченко, является его бывший одноклубник по «Манчестер Сити» испанец Давид Сильва. Также украинец назвал бельгийца Венсана Компани игроком, обладающим особой индивидуальностью.

Ранее журналист BBC рассказал, что ждет Зинченко.

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Криштиану Роналду Килиан Мбаппе Лионель Месси Александр Зинченко Давид Сильва Кайл Уокер
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Saar
Роналду б'є однаково, що лівою , що правою, що головою-всі удари ідеальні!
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