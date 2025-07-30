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  4. Карло НИКОЛИНИ: «Игроки будут расти, и Шахтер снова станет топ-командой»
Лига Европы
30 июля 2025, 03:59 | Обновлено 30 июля 2025, 04:10
51
0

Карло НИКОЛИНИ: «Игроки будут расти, и Шахтер снова станет топ-командой»

Ассистент главного тренера рассказал о заданиях, стоящих перед командой

30 июля 2025, 03:59 | Обновлено 30 июля 2025, 04:10
51
0
Карло НИКОЛИНИ: «Игроки будут расти, и Шахтер снова станет топ-командой»
ФК Шахтер. Карло Николини

Ассистент главного тренера «Шахтера» Карло Николини рассказал о своей роли в клубе и задачах, которые стоят перед командой:

– Я вернулся в «Шахтер» и очень счастлив по этому поводу. Моя должность – ассистент главного тренера Арды Турана. Он позвонил мне, предложил эту должность, потому что сказал, что ему нужен мой опыт, мои знания об украинском футболе, об этой команде, о «Шахтере». И для меня это честь – работать с этой командой. И дать то, что могу дать сегодня: опыт, знания, характер, менталитет победителя – ведь в «Шахтере» я выиграл много титулов.

– Вы работали с Ардой в сборной Турции, а теперь вместе в «Шахтере». Можете сравнить Арду Турана как игрока и как тренера?

– Арда – я увидел его таким же, как и раньше. Он влюблен в футбол. Он влюбился в него еще когда подавал мячи, когда был игроком, и теперь – когда является тренером. Я увидел в нем лидера. Он был лидером как игрок, и он большой лидер как тренер. И все чувствуют этот характер, эту личность, это лидерство, которое у него есть. Он принес сюда этот менталитет – менталитет победителя. И, думаю, все это знают и чувствуют.

Командная задача – выступить лучше, чем в прошлом году. К сожалению, прошлый сезон был неудачным для «Шахтера». Все должны расти. Игроки должны расти индивидуально, но также и как команда. И если они будут расти как команда, то и индивидуально обязательно вырастут. Для этого они должны быть профессионалами на 100%. И, повторю, вкладывать в каждую тренировку, в каждый матч и в жизнь в целом – сердце и разум.

С теми людьми, которые здесь есть, которых они должны брать за пример – это отличный образец, который может помочь им в карьере. Если они это поймут, если будут работать так, как уже работали и как могут работать – с тем качеством, которое у них уже есть, ведь все игроки «Шахтера» имеют топ-уровень, большой потенциал – я думаю, они станут топ-игроками, а «Шахтер» снова станет топ-командой.

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Бешикташ Лига Европы Шахтер Донецк Карло Николини Бешикташ - Шахтер Арда Туран
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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