Марта Костюк – Маркета Вондроушова. Вернулась и победила. Видеообзор матча

29 июля украинская теннисистка Марта Костюк выиграла у Маркеты Вондроушовой в 1/32 финала хардового турнира WTA 1000 в Монреале, Канада.

Украинка добыла победу со счетом 2:6, 6:3, 6:2 за 1 час и 42 минуты. Это было третье очное противостояние соперниц, Марта во второй раз одолела Маркету.

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Для Костюк это первая победа за 2.5 месяца – она прервала лузстрик из шести поединков.

🏆 WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/32 финала

Марта Костюк [24] – Маркета Вондроушова – 2:6, 6:3, 6:2

Видеообзор матча