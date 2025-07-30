Марта Костюк – Маркета Вондроушова. Вернулась и победила. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Монреале
29 июля украинская теннисистка Марта Костюк выиграла у Маркеты Вондроушовой в 1/32 финала хардового турнира WTA 1000 в Монреале, Канада.
Украинка добыла победу со счетом 2:6, 6:3, 6:2 за 1 час и 42 минуты. Это было третье очное противостояние соперниц, Марта во второй раз одолела Маркету.
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Для Костюк это первая победа за 2.5 месяца – она прервала лузстрик из шести поединков.
🏆 WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/32 финала
Марта Костюк [24] – Маркета Вондроушова – 2:6, 6:3, 6:2
Видеообзор матча
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