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  4. КРАВЧЕНКО: «У Полесья – новый тренер. Большинство не знает, что делать»
Украина. Премьер лига
30 июля 2025, 02:23 | Обновлено 30 июля 2025, 02:46
42
0

КРАВЧЕНКО: «У Полесья – новый тренер. Большинство не знает, что делать»

Новичок житомирского клуба рассказал о первых днях в новой команде

30 июля 2025, 02:23 | Обновлено 30 июля 2025, 02:46
42
0
КРАВЧЕНКО: «У Полесья – новый тренер. Большинство не знает, что делать»
ФК Полесье. Никита Кравченко

Защитник «Полесья» Никита Кравченко, который недавно присоединился к волкам, рассказал о первых днях в житомирском клубе под руководством Руслана Ротаня:

«Нужно много времени, чтобы всем привыкнуть. Я понимаю, что парням сейчас тяжело.

Когда я приходил в Александрии, там команда уже знала, что делать, пришло лишь 2–3 новых игрока.

А здесь – новый тренер, новые требования, и большинство не знает, что делать. Это сложнее, чем кажется.

Мне легче, потому что я уже знаю требования Руслана Ротаня и его стиль игры».

ВИДЕО. Интервью Никиты Кравченко после первых дней в Полесье

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Никита Кравченко Руслан Ротань
Николай Степанов Источник: ФК Полесье
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