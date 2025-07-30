КРАВЧЕНКО: «У Полесья – новый тренер. Большинство не знает, что делать»

Защитник «Полесья» Никита Кравченко, который недавно присоединился к волкам, рассказал о первых днях в житомирском клубе под руководством Руслана Ротаня:

«Нужно много времени, чтобы всем привыкнуть. Я понимаю, что парням сейчас тяжело.

Когда я приходил в Александрии, там команда уже знала, что делать, пришло лишь 2–3 новых игрока.

А здесь – новый тренер, новые требования, и большинство не знает, что делать. Это сложнее, чем кажется.

Мне легче, потому что я уже знаю требования Руслана Ротаня и его стиль игры».

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ВИДЕО. Интервью Никиты Кравченко после первых дней в Полесье