КРАВЧЕНКО: «У Полесья – новый тренер. Большинство не знает, что делать»
Новичок житомирского клуба рассказал о первых днях в новой команде
Защитник «Полесья» Никита Кравченко, который недавно присоединился к волкам, рассказал о первых днях в житомирском клубе под руководством Руслана Ротаня:
«Нужно много времени, чтобы всем привыкнуть. Я понимаю, что парням сейчас тяжело.
Когда я приходил в Александрии, там команда уже знала, что делать, пришло лишь 2–3 новых игрока.
А здесь – новый тренер, новые требования, и большинство не знает, что делать. Это сложнее, чем кажется.
Мне легче, потому что я уже знаю требования Руслана Ротаня и его стиль игры».
ВИДЕО. Интервью Никиты Кравченко после первых дней в Полесье
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Римляне не горят желанием продавать Артема, но могут рассмотреть трансфер за 30 млн евро
Марта в трех сетах одолела Маркету в матче 1/32 финала турнира WTA 1000 в Канаде