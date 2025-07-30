МИХАВКО: «В следующем раунде будет намного более сильный соперник»

Центральный защитник «Динамо» Тарас Михавко отметился забитым мячом в поединке против «Хамрун Спартанс» (3:0) и поделился своими впечатлениями от игры.

– Прежде всего, поздравляем с победой. Первый номинально домашний матч, сыграли «на ноль», уверенно победили и прошли в следующий раунд. Насколько это приятно?

– Конечно, приятно побеждать. Тем более – не пропуская в двух матчах. Но, конечно, есть над чем работать, потому что в следующем раунде будет гораздо более сильный соперник. Мы это знаем и будем готовиться. Сейчас, возможно, еще не готовы на 100%, как говорится, потому что только после сборов. Но мы идем к этому и будем работать, чтобы выйти в основной этап Лиги чемпионов. Это наша, можно сказать, цель, и мы к ней идем.

– Сегодня команда забила трижды и не пропустила, при этом мало позволила создать мальтийской команде. Насколько доволен собой и действиями партнеров по защите? Ведь если у соперника и были моменты, то уже при комфортном для нас счете...

– Довольны, что не пропустили. Хорошо сыграли. Были, конечно, такие микромоменты, которые хотелось бы исправить, и будем работать, чтобы не допускать таких ошибок. Где-то, возможно, давали соперникам немного больше пространства после того, как счет стал 3:0. Возможно, результат повлиял на то, что игра стала чуть медленнее. И в конце, возможно, уже немного расслабились. Но, еще раз повторюсь, когда выходим на поле – любого соперника мы хотим побеждать и приносить очки как «Динамо» в клубный рейтинг, так и в таблицу коэффициентов. Это очень важно.

– Сегодня была домашняя игра для «Динамо». Как бы ты оценил атмосферу на трибунах?

– Конечно, мы соскучились по болельщикам. Поддержка, какой бы она ни была – она есть, сколько бы людей ни было, мы чувствуем эту поддержку. Для нас она играет большую роль, мы слышим болельщиков, сколько бы их ни было. Все равно мы им очень благодарны за поддержку. И, конечно, хочется поблагодарить Вооруженные силы Украины, которые защищают нас и дают нам возможность играть на евроарене. Низкий поклон им за то, что они делают, защищая нас. И мы будем делать все, чтобы радовать всю Украину и болельщиков «Динамо», чтобы выйти в Лигу чемпионов, а в чемпионате Украины вновь завоевать чемпионство.

– Точку в матче поставил твой гол. В прошлом сезоне даже шутили, что Тарас Михавко забивает только в свои ворота, а тут – в чужие. Насколько легче стало после сегодняшнего гола?

– Конечно, приятно забивать. Тем более за такой клуб, как «Динамо» (Киев). Это мечта и большая честь – забивать за «Динамо». Но даже если бы не забил – главное, что команда выиграла. Все остальное – не имеет значения.

– Впереди игра в чемпионате против «Вереса». Насколько «Динамо» уже готово к игровому циклу с матчами через два дня на третий, поездками в тот же Люблин, где точно пройдет следующий еврокубковый матч для «Динамо»?

– Начиная с завтрашнего дня будем готовиться. Потому что, можно сказать, через два дня уже выезжаем в Ровно. Нет времени расслабляться. Сейчас нас ждет важный период, и мы это понимаем. Будем прикладывать максимум усилий, чтобы добиться результата.

– Пока неизвестен наш следующий соперник в третьем квалификационном раунде – это либо «Пафос», либо «Маккаби» (Тель-Авив). Есть ли для тебя разница, с кем играть?

– Не знаю. Кто будет сильнее – с тем и будем играть. Но разницы нет – независимо от соперника, мы будем выходить и делать то, что должны: побеждать и проходить в следующий раунд. Поэтому ждем, кто будет соперником. Сейчас готовимся к чемпионату Украины. Очень важный матч, стартуем на внутренней арене – готовимся к нему.