Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Немного сбавили обороты». Шовковский – про победу над Хамрун Спартанс
Лига чемпионов
29 июля 2025, 23:46 | Обновлено 29 июля 2025, 23:48
314
0

«Немного сбавили обороты». Шовковский – про победу над Хамрун Спартанс

Украинский коуч дал несколько комментариев после матча квалификации Лиги чемпионов

29 июля 2025, 23:46 | Обновлено 29 июля 2025, 23:48
314
0
«Немного сбавили обороты». Шовковский – про победу над Хамрун Спартанс
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

Украинский тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов с «Хамрун Спартанс». Со счетом 3:0 победу добыл чемпион Украины.

– Поздравляю всех болельщиков «Динамо» с победой. С учетом результата первого матча и с учетом того, что мы входим в очень насыщенный график, мы сделали определенную ротацию, дали возможность проявить себя другим футболистам и посмотрели на связки, другие сочетания.

Первым таймом я остался доволен больше, чем второй половиной встречи, в которой мы немного сбавили обороты. А в начале второго тайма мне и вовсе показалось, что команда не вышла из раздевалки. Недоволен этим отрезком матча. Тем более, что мы договаривались с ребятами в перерыве встречи, что мы как раз не станем притормаживать и продолжим работать в том же режиме, что в первом тайме. Будем с этим разбираться. Но, конечно главное, что мы решили задачу и идем дальше.

– После перерыва на поле вышли Супряга и Пономаренко. Насколько вы остались довольны их игрой?

– Хорошо, что вы это заметили. Но я никогда не комментирую действия отдельных игроков только действия команды.

– Кого из двух возможных соперников вы хотели бы получить на следующем этапе Лиги чемпионов?

– Никогда таким вопросом не задавался. С любым соперником в следующем раунде будет сложнее. Завтра посмотрим ответный матч между «Маккаби» и «Пафосом». А уже потом начнем готовиться к предстоящему противостоянию и будем рассматривать под большим прицелом нашего соперника.

– Сегодня «Динамо» обеспечило себе основной этап еврокубков нынешнего сезона. Весь его также будете играть в Люблине?

– Мы работали над тем, чтобы уже не менять эту локацию, так что до окончания основного этапа будем играть тут. Нам и без того хватит переездов.

Еще раз поздравляю всех болельщиков «Динамо» с победой. Всем тихого, спокойного, мирного неба. Слава Украине!

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» гарантировало себе участие в еврокубках в сезоне 2025/26.

По теме:
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. С кем дальше сыграет Динамо?
Слован с двумя украинцами и Црвена Звезда вышли в Q3 Лиги конференций
Игроки Динамо увеличили свои еврокубковые бомбардирские достижения
Динамо Киев Хамрун Спартанс пресс-конференция Лига чемпионов Александр Шовковский Владислав Супряга Матвей Пономаренко
Даниил Кирияка Источник: Динамо Киев от Шурика
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Металлист 1925 предложил три млн евро за игрока Динамо. В Киеве ответили
Футбол | 29 июля 2025, 11:39 5
Металлист 1925 предложил три млн евро за игрока Динамо. В Киеве ответили
Металлист 1925 предложил три млн евро за игрока Динамо. В Киеве ответили

Полузащитник Александр Яцык продолжит карьеру в составе чемпионов Украины

Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Футбол | 29 июля 2025, 11:33 22
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Решение принято. Лунин определился со своим будущим

Украинский голкипер останется в мадридском «Реале»

Эффектно отыгралась: Ястремская стартовала в Монреале со сложной победы
Теннис | 29.07.2025, 20:35
Эффектно отыгралась: Ястремская стартовала в Монреале со сложной победы
Эффектно отыгралась: Ястремская стартовала в Монреале со сложной победы
Арда ТУРАН: «Я был поражен, когда пришел в Шахтер»
Футбол | 29.07.2025, 07:33
Арда ТУРАН: «Я был поражен, когда пришел в Шахтер»
Арда ТУРАН: «Я был поражен, когда пришел в Шахтер»
Динамо гарантировало себе участие в еврокубках в сезоне 2025/26
Футбол | 29.07.2025, 23:03
Динамо гарантировало себе участие в еврокубках в сезоне 2025/26
Динамо гарантировало себе участие в еврокубках в сезоне 2025/26
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легендарный игрок. В Черноморце выбрали капитана
Легендарный игрок. В Черноморце выбрали капитана
28.07.2025, 18:40 12
Футбол
Шахтер сообщил, где будет проведена телетрансляция матча ЛЕ с Бешикташем
Шахтер сообщил, где будет проведена телетрансляция матча ЛЕ с Бешикташем
29.07.2025, 03:47 5
Футбол
Флорентино ПЕРЕС: «Реал не будет продлевать контракт с таким игроком»
Флорентино ПЕРЕС: «Реал не будет продлевать контракт с таким игроком»
29.07.2025, 09:14 2
Футбол
Климас объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в пятом раунде
Климас объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в пятом раунде
28.07.2025, 08:18
Бокс
То, что сделал Тайсон Фьюри, когда увидел флаг Украины, взорвало интернет
То, что сделал Тайсон Фьюри, когда увидел флаг Украины, взорвало интернет
28.07.2025, 07:48 3
Бокс
Динамо приняло решение прекратить работу над трансферами. Известна причина
Динамо приняло решение прекратить работу над трансферами. Известна причина
28.07.2025, 09:33 198
Футбол
АНБЕР: «Боксерская организация лишит Усика титула, он должен уйти»
АНБЕР: «Боксерская организация лишит Усика титула, он должен уйти»
29.07.2025, 07:59 4
Бокс
Усик повторил достижение легендарного Флойда Мейвезера
Усик повторил достижение легендарного Флойда Мейвезера
28.07.2025, 04:01 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем