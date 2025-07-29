«Немного сбавили обороты». Шовковский – про победу над Хамрун Спартанс

Украинский тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов с «Хамрун Спартанс». Со счетом 3:0 победу добыл чемпион Украины.

– Поздравляю всех болельщиков «Динамо» с победой. С учетом результата первого матча и с учетом того, что мы входим в очень насыщенный график, мы сделали определенную ротацию, дали возможность проявить себя другим футболистам и посмотрели на связки, другие сочетания.

Первым таймом я остался доволен больше, чем второй половиной встречи, в которой мы немного сбавили обороты. А в начале второго тайма мне и вовсе показалось, что команда не вышла из раздевалки. Недоволен этим отрезком матча. Тем более, что мы договаривались с ребятами в перерыве встречи, что мы как раз не станем притормаживать и продолжим работать в том же режиме, что в первом тайме. Будем с этим разбираться. Но, конечно главное, что мы решили задачу и идем дальше.

– После перерыва на поле вышли Супряга и Пономаренко. Насколько вы остались довольны их игрой?

– Хорошо, что вы это заметили. Но я никогда не комментирую действия отдельных игроков только действия команды.

– Кого из двух возможных соперников вы хотели бы получить на следующем этапе Лиги чемпионов?

– Никогда таким вопросом не задавался. С любым соперником в следующем раунде будет сложнее. Завтра посмотрим ответный матч между «Маккаби» и «Пафосом». А уже потом начнем готовиться к предстоящему противостоянию и будем рассматривать под большим прицелом нашего соперника.

– Сегодня «Динамо» обеспечило себе основной этап еврокубков нынешнего сезона. Весь его также будете играть в Люблине?

– Мы работали над тем, чтобы уже не менять эту локацию, так что до окончания основного этапа будем играть тут. Нам и без того хватит переездов.

Еще раз поздравляю всех болельщиков «Динамо» с победой. Всем тихого, спокойного, мирного неба. Слава Украине!

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» гарантировало себе участие в еврокубках в сезоне 2025/26.