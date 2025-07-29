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Лига чемпионов
29 июля 2025, 23:03 | Обновлено 29 июля 2025, 23:07
2007
5

Динамо гарантировало себе участие в еврокубках в сезоне 2025/26

Киевляне одолели Хамрун в Q2 Лиги чемпионов с общим счетом 6:0

29 июля 2025, 23:03 | Обновлено 29 июля 2025, 23:07
2007
5
Динамо гарантировало себе участие в еврокубках в сезоне 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine

29 июля киевское Динамо одолело Хамрун 3:0 в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

Бело-синие выиграли противостояние у мальтийского клуба с общим счетом 6:0 и вышли в Q3 ЛЧ. Далее подопечные Александра Шовковского сыграют либо против Маккаби Тель-Авив, либо против Пафоса.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо гарантировало себе участие в основном этапе одного из еврокубков в сезоне 2025/26. Если киевляне проиграют в Q3 ЛЧ, то отправятся в Q4 Лиги Европы. Даже если там украинская команда потерпит поражение, то осенью будет выступать в основе Лиги конференций.

В прошлой кампании Динамо сыграло в основном этапе ЛЕ и заняло итоговое 34-е место из 36 с 4 очками.

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Динамо Киев Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Хамрун Спартанс Александр Шовковский
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 5
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Макс Максов
Це вже добре! Ще би хоч два клуби в основній стадії виступали, було б супер!
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+2
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Alex
Хто старе згадає тому... мінус око!
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0
DaVinci
Як на мене, то краще в ЛЄ... Там хоч якісь очки можна заробити буде...
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0
antt
Але як виступили в ЛЄ минулого року, хоч не дуже заслуговували якщо врахувати матч з Рейнджерс. От тепер думай який кубок кращий для Динамо в новому сезоні.
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0
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