Динамо гарантировало себе участие в еврокубках в сезоне 2025/26

29 июля киевское Динамо одолело Хамрун 3:0 в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

Бело-синие выиграли противостояние у мальтийского клуба с общим счетом 6:0 и вышли в Q3 ЛЧ. Далее подопечные Александра Шовковского сыграют либо против Маккаби Тель-Авив, либо против Пафоса.

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Динамо гарантировало себе участие в основном этапе одного из еврокубков в сезоне 2025/26. Если киевляне проиграют в Q3 ЛЧ, то отправятся в Q4 Лиги Европы. Даже если там украинская команда потерпит поражение, то осенью будет выступать в основе Лиги конференций.

В прошлой кампании Динамо сыграло в основном этапе ЛЕ и заняло итоговое 34-е место из 36 с 4 очками.