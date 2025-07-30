Агент Довбика подобрал Артему новый чемпионат

Агент нападающего римской «Ромы» Артема Довбика Алексей Люндовский выбрал новый чемпионат для украинца в случае летнего трансфера.

По информации Futbolfantasy, агент Артема считает, что Ла Лига — лучшее место для него, чтобы восстановить свою форму, поскольку это чемпионат, где украинец показал свою лучшую игру и реализовал все свои качества. «Рома» не исключает аренды, чтобы увеличить стоимость игрока, хотя также будет рассматривать трансферные предложения, при условии, что они будут близки к 20 миллионам евро. Несколько испанских клубов уже обратились к «волкам», заинтересованность также есть со стороны Англии и Бундеслиги.

В этом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».