Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Агент Довбика подобрал Артему новый чемпионат
Испания
30 июля 2025, 20:59 |
954
0

Агент Довбика подобрал Артему новый чемпионат

Алексей Люндовский считает, что футболисту стоит вернуться в Ла Лигу

30 июля 2025, 20:59 |
954
0
Агент Довбика подобрал Артему новый чемпионат
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Агент нападающего римской «Ромы» Артема Довбика Алексей Люндовский выбрал новый чемпионат для украинца в случае летнего трансфера.

По информации Futbolfantasy, агент Артема считает, что Ла Лига — лучшее место для него, чтобы восстановить свою форму, поскольку это чемпионат, где украинец показал свою лучшую игру и реализовал все свои качества. «Рома» не исключает аренды, чтобы увеличить стоимость игрока, хотя также будет рассматривать трансферные предложения, при условии, что они будут близки к 20 миллионам евро. Несколько испанских клубов уже обратились к «волкам», заинтересованность также есть со стороны Англии и Бундеслиги.

В этом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».

По теме:
Сандерленд нацелился на форварда Челси. Переговоры идут
Пополнение для Довбика и Ко. Рома нацелилась на топ-таланта Ман Сити
Стало известно, почему трансфер Забарного в ПСЖ до сих пор не состоялся
Артем Довбик трансферы Ла Лиги трансферы Серии A трансферы Рома Рим
Дмитрий Олейник Источник
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто в лидерах? Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Футбол | 30 июля 2025, 14:20 2
Кто в лидерах? Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Кто в лидерах? Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч

Рейтинг возглавил Усман Дембеле

Йожеф САБО: «Как их допустили к матчу с Динамо в ЛЧ? Это же не футбол»
Футбол | 30 июля 2025, 15:40 50
Йожеф САБО: «Как их допустили к матчу с Динамо в ЛЧ? Это же не футбол»
Йожеф САБО: «Как их допустили к матчу с Динамо в ЛЧ? Это же не футбол»

Известный специалист удивлен уровню оппозиции в Лиге чемпионов

110 млн евро. Звезда сборной Украины примет участие в крупном трансфере
Футбол | 30.07.2025, 09:02
110 млн евро. Звезда сборной Украины примет участие в крупном трансфере
110 млн евро. Звезда сборной Украины примет участие в крупном трансфере
Президент украинского клуба обратится в спортивный суд из-за действий УАФ
Футбол | 30.07.2025, 12:49
Президент украинского клуба обратится в спортивный суд из-за действий УАФ
Президент украинского клуба обратится в спортивный суд из-за действий УАФ
Нападающий сборной Украины удивил клуб своим решением
Футбол | 30.07.2025, 20:15
Нападающий сборной Украины удивил клуб своим решением
Нападающий сборной Украины удивил клуб своим решением
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Самый богатый клуб отправил Реалу предложение по Лунину и получил ответ
Самый богатый клуб отправил Реалу предложение по Лунину и получил ответ
30.07.2025, 09:55 5
Футбол
Тренер Паркера отреагировал на то, что Усика обязали провести бой
Тренер Паркера отреагировал на то, что Усика обязали провести бой
30.07.2025, 00:40
Бокс
Забарный отправляет на болота. Сафонов имеет неожиданную просьбу к ПСЖ
Забарный отправляет на болота. Сафонов имеет неожиданную просьбу к ПСЖ
29.07.2025, 22:25 21
Футбол
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
28.07.2025, 18:58 4
Футбол
Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер найдена мертвой
Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер найдена мертвой
30.07.2025, 15:52
Биатлон
Обновлен рейтинг сильнейших боксеров современности. На каком месте Усик?
Обновлен рейтинг сильнейших боксеров современности. На каком месте Усик?
30.07.2025, 10:54 1
Бокс
Шахтер сообщил, где будет проведена телетрансляция матча ЛЕ с Бешикташем
Шахтер сообщил, где будет проведена телетрансляция матча ЛЕ с Бешикташем
29.07.2025, 03:47 7
Футбол
АНБЕР: «Это опасные соперники для Усика. Здесь уже нет фаворита»
АНБЕР: «Это опасные соперники для Усика. Здесь уже нет фаворита»
30.07.2025, 09:22 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем